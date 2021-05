HC FONDI YOUNG, PARTE ANCHE IL CAMPIONATO U15 FEMMINILE

Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19, la ripartenza e i tanti allenamenti assieme alla formazione che milita in Serie A2 femminile, finalmente riprende anche il campionato per le più piccole dell’Handball Club Fondi. Nella giornata di domenica 23 maggio, infatti, inizierà la stagione 2020-2021 per l’Under 15 femminile.

A disposizione di mister Sally Plavljanic un gruppo ristretto di ragazze, ma allo stesso modo molto affiatato. Dal punto di vista tecnico a questa età, per le ragazze, è importante giocare tanto per apprendere ciò che accade in alcune situazioni di gioco. Alcune di esse sono già abituate a giocare determinate partite, visto che sono in pianta stabile con la formazione “seniores”; altre ragazze, però, devono riprendere confidenza con il 40×20.

L’HC Fondi è inserita nel girone Lazio-Campania insieme alla PDO Salerno. Con la formazione salernitana, le rossoblù giocheranno due raggruppamenti (il 23 maggio a Fondi e la settimana successiva a Salerno).

“Abbiamo voluto fortemente, nonostante il numero ristretto di ragazze, prendere parte al campionato Under 15 femminile – commenta il consigliere rossoblù Franco Zannella –. L’emergenza Covid-19 ha sì rallentato il percorso di crescita di tutte le ragazze e i ragazzi del settore giovanile, i quali però, nonostante qualche preoccupazione iniziale, sono tornati in palestra con più determinazione di prima. A quest’età è importantissimo giocare il più possibile con il solo fine di imparare attraverso situazioni che si presentano solo in partita: anche per questo veramente a tutti i costi abbiamo voluto riprendere tutti i campionati giovanili a cui avevamo pensato di partecipare sin dalla programmazione della stagione”.

Nella giornata di domani (21 maggio), invece, i ragazzi dell’Under 15 di mister Mangiocca saranno in campo a Civitavecchia per il secondo raggruppamento.

Lo stesso Zannella ha così concluso: “A tutte le ragazze e i ragazzi, naturalmente, l’in bocca al lupo mio e di tutta la società che è sempre al loro fianco. Siamo certi che da questi gruppi usciranno tanti nuovi talenti per la pallamano fondana”.