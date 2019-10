HC MONTEPRANDONE: DIRAMATI I CALENDARI DELLE GIOVANILI

Una parte il 28 ottobre, l’altra il 6 novembre. Per entrambe saranno 14 le giornate di campionato da affrontare. Dopo la prima squadra conoscono il cammino che le vedrà impegnate nel corso della stagione 2019/2020 anche Under 17 e Under 15 dell’Handball Club Monteprandone dei fratelli Pierpaolo e Roberto Romandini.

Partiranno per primi proprio i più giovani. All’U15 è toccato un gironcino interamente marchigiano, con sei sorelle: Camerano, Chiaravalle, Arcobaleno Osimo, Cus Ancona, Cingoli A e Cingoli B. L’esordio dei ragazzi di coach Andrea Vultaggio lunedì 28 ottobre, contro Chiaravalle, al Colle Gioioso (il via alle 18.15). A seguire la trasferta di Osimo. Sipario il 5 aprile con Cingoli A ospite a Monteprandone. La formula: dopo la prima fase, le prime tre classificate si affronteranno in un mini gironcino, lo stesso faranno le squadre piazzate dalla quarta alla settima posizione, con gare di sola andata. Al termine Final Four tra le prime due marchigiane e le prime due del raggruppamento abruzzese per la proclamazione della squadra campione dell’Area 6.

Debutto un po’ più in là, invece, per l’Under 17, inserita in un gruppo da otto insieme a Camerano, Falconara, Cingoli, Cus Ancona, Chiaravalle, Lions Teramo e NHC Teramo. Si parte il 6 novembre, sempre al Colle Gioioso, contro Cingoli (ore 18.15). Prima trasferta il 21 novembre a Falconara. Per i ragazzi di coach Vultaggio chiusura il 16 aprile, in casa con l’NHC Teramo. La formula: al termine del campionato, la squadra prima classificata sarà proclamata campione di Area 6 (Marche-Abruzzo), mentre le meglio classificate nell’ambito della regione di appartenenza saranno considerate campioni regionali.