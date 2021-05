Hsv Pallamano San Vito e Marano, campioni Regionali del Veneto U17 e Vice Campioni di Area3

Domenica 23 si sono svolte, nell’affascinante Palachiarbola di Trieste, le finali U17 di Area3. Nella prima gara delle 12.00 i nostri ragazzi hanno battuto, dopo un match molto intenso e carico di attese, la Pallamano Oriago per 33-24.

Staccato il Pass per le finali Nazionali ed il titolo di Campione Regionale del Veneto, dopo la successiva sconfitta dell’altra squadra Veneta contro Trieste, si è scesi in campo alle 17.00 contro la favorita Pallamano Trieste.

Ne è venuto fuori un bellissimo match, ricco di contenuti tecnico-tattici, con le squadre molto stanche ma decise a darsi battaglia fino alla fine.

Vince meritatamente e si laurea Campione di Area3 la Pallamano Trieste con il punteggio di 28-21.

A fine gara è tanta la soddisfazione per questo titolo storico per la società, conquistato in un Area molto competitiva, che ci lancia verso le tanto sognate finali Nazionali di categoria di Chieti.

Area Tecnica soddisfatta in quanto si era convinti di poter far bene nella prima gara, ma ancora più contenti di essersi confrontati e di aver combattuto per lunghi tratti del match alla pari contro Trieste, solo qualche anno fa molto distante da noi con questo biennio. È stato uno Step di maturità importante, adesso qualche giorno di preparazione e poi si vola a Chieti per cercare di sorprenderci e sorprendere ancora.

Complimenti alla Pallamano Trieste, a tutti i nostri atleti ed a tutte le famiglie intervenute tutta la stagione a supporto di questo splendido gruppo.