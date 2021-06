Il Cus Palermo vince la Coppa Sicilia di A2 maschile

Si è conclusa, domenica 30 maggio us con la Coppa Sicilia A2M, anche l’ultima sessione di Campionato di Serie A2 maschile.

Nel Palazzetto di Petrosino, sono scese in campo per aggiudicarsi la Coppa le quattro squadre arrivate prime nel Campionato di Serie A2 e precisamente, in ordine di classifica, HC Mascalucia, CUS Palermo, Pallamano Orlando Enna e Il Giovinetto Petrosino.

Il primo match della giornata, quello tra Mascalucia e Giovinetto Petrosino, ha visto la vittoria di quest’ultimo nel “tiro franco” a tempo scaduto 33 a 32. La seconda partita ha visto protagonisti il CUS Palermo e la Pallamano Enna con la vittoria della compagine palermitana 30 a 26.

Nella finale 3^ e 4^ posto tra HC Mascalucia e Orlando Enna con un pareggio di 33, hanno la meglio, invece, gli etnei ai tiri di rigore 38 a 37 .

Nel 1^ e 2^ posto primeggia un accanito e ben coeso CUS Palermo contro il Giovinetto Petrosino per 44 a 40.

Sono state le ultime partite indoor prima di cominciare la stagione del Beach Handball.