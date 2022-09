Jomi Salerno. Presentata la nuova stagione. A Salerno esordio contro Casalgrande Padana

È stata presentata questa mattina nella cornice dell’F6 Sport&Wellness in via Allende a Salerno la stagione 2022/2023 della Jomi Salerno, club più titolato della Campania e tra i più titolati d’Italia. Anche per questa stagione, la Jomi Salerno si appresta a portare in alto il nome della città di Salerno grazie alla pluriennale militanza nel massimo campionato di handball nazionale e alle numerose partecipazioni nelle coppe europee.

Presenti, tra gli altri, alla conferenza stampa di presentazione, il Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” Luigi D’Altorio e il Presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno il consigliere Gennaro Avella.

Per la squadra salernitana, il sipario sul campionato di serie A1 di Pallamano Femminile si alzerà sabato 10 settembre alle ore 18.30 quando la Jomi Salerno ospiterà la Casalgrande Padana. Debutto casalingo per le salernitane che potranno, così, dopo la pausa estiva, riabbracciare i propri sostenitori.

“Alla scorsa stagione ci siamo fermati ad un minuto e mezzo dall’obiettivo. Questa estate è stata calda, non abbiamo mai spesso di lavorare. La giornata di oggi rappresenta la consapevolezza di un nuovo inizio – ha dichiarato il Presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia -. L’Obiettivo è sempre quello di dare il massimo, di migliorarsi sin dalle prime partite e di cercare al più presto di rodare la squadra. Quest’anno sarà un campionato interessante perché molte squadre si sono rafforzate, quindi i valori sono cresciuti. Ci saranno cinque o sei squadre a contendersi i primi quattro posti per i playoff.

Non solo il campionato. La compagine salernitana sarà, infatti, impegnata in tutte le altre manifestazioni: a dicembre l’impegno in SuperCoppa Italiana, conquistata la scorsa stagione, a febbraio, invece, quello in Coppa Italia.

Ed ancora la partecipazione europea. Già ad ottobre la Jomi, nell’ambito della EHF European Cup, ospiterà alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno le turche dell’Ankara Yenimahalle.