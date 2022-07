Juan Francisco Ceccardi, trazione argentina per la Pallamano Pressano

È ufficiale anche il secondo rinforzo in casa Pallamano Pressano Cassa di Trento. Dopo l’annuncio relativo al terzino mancino svedese Nicklas Andreasson, la società trentina di Serie A ha chiuso anche la casella per il terzo slot dedicato agli atleti non italiani. Si tratta dell’argentino Juan Francisco Ceccardi: radici italiane, legato da stretta parentela con le famiglie Garcia e Carrara, storici giocatori del panorama italiano fino a qualche stagione fa, Ceccardi volerà a Pressano per la sua prima esperienza estera. Ruolo centrale, proviene dallo storico club del Ferro Carril Oeste nell’area metropolitana di Buenos Aires. Nato nel 1998, Ceccardi è pronto ad affrontare la sfida giallonera con un ruolo importante che lo vedrà impiegato a regia della squadra assieme ai compagni di ruolo Pascal D’Antino e Nicola Moser, ma più in generale come jolly da spendere per mister Fusina.

Espletate tutte le pratiche burocratiche, Ceccardi è pronto per raggiungere il Trentino dove vestirà la maglia della Pallamano Pressano numero 30:”Sono davvero felice di poter far parte della Pallamano Pressano durante la prossima stagione – esordisce – Il campionato italiano soprattutto negli ultimi anni è davvero combattuto e questo sarà sicuramente elemento di stimolo per tutti. Speriamo che anche la prossima stagione possa essere entusiasmante e sono sicuro che la nostra squadra sarà protagonista. Per me si tratta della prima esperienza all’estero, lontano da casa dove potrò dedicarmi alla pallamano da professionista: voglio sfruttare questa occasione e dare il massimo per tutto il club, saprò ripagare per avermi dato questa opportunità.” La squadra giallonera prende così forma ed ora che i posti dedicati agli atleti non italiani sono tutti occupati (Loizos, Andreasson, Ceccardi), il club di Pressano ha intenzione di inserire qualche altra pedina soprattutto di giovane età per completare la rosa e dare finalmente il via alla stagione.