La KeyJey Dnm Ragusa A si è classificata per la fase finale del campionato regionale di beach handball Under 15 che si svolgerà il 21 luglio a Punta Secca. Domenica scorsa, sempre a Punta Secca, nella prima tappa dello stesso torneo, la squadra della società ragusana è riuscita a portare a casa tutte vittorie, staccando il pass per il turno conclusivo. Oltre alla KeyJey Dnm Ragusa A c’era anche la formazione B e poi l’Asd Albatro Teamnetwork e la MatTroina handball. “Per noi un grande orgoglio – afferma il presidente del sodalizio ragusano, Giuseppe Girasa – sapere che i nostri ragazzi sono riusciti a superare la fase eliminatoria in questo modo convincente. E’ chiaro che nella finalissima del 21 luglio ci saranno società come l’Aretusa, lo Scicli e il Mascalucia che già nelle gare indoor hanno dimostrato di potere contare su potenziali all’altezza della situazione e che, certo, si adopereranno nella maniera migliore per fare valere questa prestanza fisica pure sulla spiaggia. Noi, però, non demordiamo e cercheremo di preparare nella maniera migliore la competizione. Vogliamo ben figurare anche perché, in qualche modo, giocheremo in casa”. La società ragusana ringrazia il Rosengarten per l’ospitalità e il bar Piccola Oasi 1957 per avere dissetato gli atleti nel corso di queste giornate molto calde. Ringraziamenti, inoltre, sono rivolti anche all’amministrazione comunale di Santa Croce Camerina per il fattivo sostegno e in particolare a Giulia Santodonato e Francesco Gravina. Un ulteriore ringraziamento nei confronti del presidente Avis Sicilia Salvatore Mandarà che ha fatto visita alla manifestazione consegnando un attestato di merito al presidente regionale Figh Sandro Pagaria che ha assistito a una parte della competizione di domenica scorsa. Domenica 7 luglio, intanto, sempre a Punta Secca, in spiaggia, sono in programma le finali seniores con le otto squadre partecipanti che hanno superato le eliminatorie. Ci sarà anche la KeyJey Dnm Ragusa. Le gare prenderanno il via dalle 10 del mattino.