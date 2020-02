La Lions Teramo piega l’Alcamo dell’ex Vaccaro

La Lions Teramo archivia il week-end con un pieno di soddisfazioni. Nell’ultimo impegno casalingo della stagione regolare, i biancorossi si sbarazzano dell’Alcamo (23-20), ottengono il loro primo successo del nuovo anno solare contro una squadra proveniente dalla Sicilia e si avvicinano nuovamente alla seconda piazza (ora distante appena un punto). Sabato prossimo gli uomini di Marcello Fonti avranno l’opportunità di migliorare l’attuale posizione di classifica: bisognerà mettere ko a domicilio il Noci e sperare che il CUS Palermo non vinca la gara interna con la capolista Teamnetwork Albatro. Una combinazione di risultati certamente non semplice, ma che permetterebbe ai leoni aprutini di chiudere la “fase 1” sul gradino intermedio del podio. Un risultato che renderebbe merito all’ottima stagione fin qui disputata dai teramani, protagonisti anche contro l’Alcamo di una grande partita. Al PalaSanNicolò i primi minuti sono tutti di marca biancorossa: al 7′ il parziale è sul 4-0, mentre a metà frazione i gol di vantaggio sono addirittura sei (8-2). Gli ospiti reagiscono e accorciano il distacco: si arriva all’intervallo sul 13-10. Nella ripresa il copione non cambia. Teramo parte nuovamente forte, si porta sul +5 (20-15) poi amministra il ritorno degli avversari e si porta a casa i due punti in palio. Per quanto riguarda i singoli, bisogna segnalare le prestazioni di Tommaso De Angelis e De Ruvo, autori rispettivamente di sette e sei reti. In generale comunque tutto l’organico dei leoni si è espresso su livello molto alti per la categoria. Quello che segue è il tabellino dei biancorossi: Bellia, Camaioni, Ciutti, Collevecchio, T.De Angelis 7, M.De Angelis, A.De Angelis 4, De Ruvo 6, Di Giuseppe, P.Di Marcello, A.Di Marcello, Forlini 2, Toppi 4, Valeri. All: Fonti.