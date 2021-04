LA PALLAMANO CAMERANO CEDE AL LIONS TERAMO

La Pallamano Camerano torna dall’Abruzzo a mani vuote. Contro il Lions Teramo i ragazzi di coach Davide Campana vengono battuti per 27-24 al termine di un match tirato e combattuto, contro un avversario di livello.

Una sfida molto equilibrata con il primo tempo che ha visto condurre nel punteggio i padroni di casa, sempre avanti con uno scarto minimo, con i gialloblu costretti a rincorrere. All’intervallo lungo il tabellone recitava 11-9.

Alla ripresa delle ostilità, dopo un buon avvio degli abruzzesi, i ragazzi di coach Campana passavano avanti sul 13-15 ma i locali impattavano sul 15-15. La gara proseguiva con un continuo botta e risposta tra le due compagini fino al finale e negli ultimi tre minuti il Lions Teramo passava avanti sul 24-22, per poi chiudere la contesa sul 27-24.

“Uno stop contro una diretta concorrente per il terzo posto – commenta coach Davide Campana – Ci può anche stare la sconfitta anche se siamo molto amareggiati perché abbiamo subito molti gol su situazioni che avevamo preparato. Comunque siamo soddisfatti che ci siamo giocati la partita per 60 minuti e non abbiamo mai mollato. Abbiamo un po’ snaturato il nostro gioco perché non abbiamo fatto il gioco veloce, vista la panchina più corta causa infortuni, ma questa non è una scusante. Probabilmente dobbiamo scendere in campo sapendo che le tendenze degli avversari sono importanti e dobbiamo giocare su quelle. Era una partita che potevamo portare a casa tranquillamente, come si poteva perdere, ma credo che a volte le sconfitte siano utili per fare esperienza e crescere. Mancano due partite alla fine del campionato e non dobbiamo abbassare la concentrazione per portare a casa più punti possibili”.

LIONS TERAMO – PALLAMANO CAMERANO 27-24 (11-9 pt)

LIONS TERAMO: Camaioni 2, Cinelli 6, Ciutti, Collevecchio, De Angelis, De Ruvo 3, Di Battista, Forlini, Giampietro 11, Macrone, Michini, Morale 1, Murri 2, Reginaldi, Toppi 1, Valeri 1 All. Fonti

PALLAMANO CAMERANO: Badialetti 2, Baldoni, Bilò 5, Boccolini 1, Casavecchia, Covali 5, Grilli 5, Marinelli 4, Osimani, Sanchez, Scandali 2, Selmani, Vagnoni All. Campana

Arbitri: Cardone C. e L.