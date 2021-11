La Pallamano Mezzocorona femminile sconfitta a Mestrino

Termina 28 a 17 a favore delle padrone di casa la sfida andata in scena sabato sera al PalaLissaro tra Mestrino e Mezzocorona, valevole per il settimo turno del campionato serie A Beretta femminile.

Non era certo questa la partita da vincere a tutti i costi per le ragazze di Sonia Giovannini, considerato che al loro cospetto si trovava la terza forza del campionato, reduce da cinque vittorie e una sola sconfitta, tra l’altro subita contro la potenza Jomi Salerno. Tuttavia le rotaliane hanno dato l’impressione di essere scese in Veneto senza quella “garra” che le aveva contraddistinte in altre partite. Un peccato, perché, per i primi quindici minuti i valori in campo erano parsi equilibrati, come attesta lo score di 7-7 a metà della prima frazione di gioco.

Poi, dal 16esimo, per il Mezzocorona la luce improvvisamente si spegne, consentendo al Mestrino, trascinato da un’ottima Giovanna Lucarini e da un’implacabile Carlotta Pugliese, di inanellare 6 reti consecutive e di portarsi, al 23esimo, sul 13 a 7. Due reti di Annachiara Campestrini e Luisa Dallavalle nel finale di tempo permettono alle rotaliane di arrivare alla pausa contenendo lo svantaggio in soli 4 gol.

Nella ripresa il trend non si inverte e la formazione veneta allenata da coach Giuseppe Lucarini prende gradualmente il largo, guadagnando un vantaggio che diventa via via più corposo, intervallato da alcune fiammate della compagine trentina che prova, invano, a riportarsi sotto. Ma ormai l’inerzia della partita è tutta a favore della squadra di casa che gestisce senza patemi il vantaggio fino al suono della sirena, che sancisce per il Mezzocorona la sesta sconfitta su sette incontri.

Nulla di compromesso, comunque, perché il vero campionato per le trentine inizia adesso, con un filotto di quattro partite di fondamentale importanza contro altrettante avversarie dirette nella lotta per la salvezza. Si inizia sabato prossimo in trasferta contro Ariosto Ferrara, a seguire Leno, Cellini Padova e Cassano Magnago.

Serie A Beretta – 7^ giornata

Alì-Best Espresso Mestrino – Mezzocorona 28-17 (p.t. 13-9)

Alì-Best Espresso Mestrino: Stefanelli 5, Casarotto, Biondani 3, Casetti, Lucarini 6, Vinci, Marcon, Sabbion 1, Marquez Jabique 3, Brunetti, Luchin, Chiarotto, Campagnaro 1, Shima, Pugliese 7, Rauli 2

Mezzocorona: Terrana 1, Gislimberti, Lona, Betta 2, Agostini 1, Pedron, Saranovic 4, Ratsika, Demattio, Ceso, Vegni 1, Dallavalle 2, Verones, Italiano, Girlanda 1, Campestrini 5