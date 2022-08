La Raimond Sassari cede ai rigori e chiude al secondo posto

La Raimond Handball Sassari chiude al secondo posto nella quarta edizione della “Handball Cup – Banco Di Sardegna”. Nella finalissima, disputata quest’oggi sul parquet del PalaSantoru, i rossoblu sono usciti sconfitti contro Bolzano. 34-33 il risultato finale dopo i “sette metri” tirati al seguito del 28-28 dei sessanta minuti regolamentari. Nell’altra gara di giornata, valevole per l’assegnazione della terza e quarta piazza, lo Jugovic ha battuto L’SKP Bratislava con il punteggio di 28-27.

Bolzano parte con un perentorio 3-0. La Raimond fatica a trovare fluidità in attacco, tant’è che il primo gol arriva all’8. Il caldo del PalaSantoru condiziona una partita ricca di errori, i sassaresi segnano solo due gol nel primo quarto d’ora (6-2 al 15′). Il timeout di Passino scuote i rossoblu, che giocano meglio in attacco ma non riescono a ridurre il gap. Gli uomini di Sporcic allungano nel finale di frazione e l’ultimo gol della prima metà di gara, segnato da Trevisiol, porta gli ospiti sul 17-12 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

A inizio ripresa, il gol di Turkovic, MVP della manifestazione, vale il massimo vantaggio (18-12 al 32′). La gara è ricca di interruzioni, la Raimond produce il massimo sforzo e Bronzo segna il 20-17 che rimette i rossoblu in partita. Bolzano cala, Sassari ne approfitta e, dopo essere stata sotto per tutta la gara, mette la testa avanti a due minuti e mezzo dal termine, con Mijatovic. Topolovec fissa il risultato sul 28-28 e si va ai rigori, laddove, dopo cinque realizzazioni per parte, risulta decisiva la parata di Hermones su Mijatovic.

Nella finale terzo-quarto posto, i serbi dello Jugovic si impongono sugli slovacchi dell’SKP Bratislava. 28-27 il risultato al termine di sessanta minuti estremamente equilibrati. L’SKP Bratislava esce meglio dai blocchi, ma la reazione di Stojanovic e soci non si fa attendere e il primo tempo finisce 17-16 per lo Jugovic che, in avvio di ripresa, si porta in vantaggio senza mai mollare la leadership della gara. Il punteggio finale viene fissato dal gol di Zivkovic, al 58′.

RAIMOND SASSARI-BOLZANO 33-34 dopo i rigori (12-17, 28-28)

RAIMOND SASSARI: Spanu, Aldini 1, Nardin 5, Mura, Querin 5, Bronzo 10, Delogu 2, Halilkovic 2, Bomboi, Grbavac 1, Giuffrida, Sampaolo, Brzic 3, Mijatovic 4, Pintori, Carta. ALLENATORE: Luigi Passino

BOLZANO: Hermones, Rottensteiner, Rossignoli 2, Turkovic 9, Pandzic 8, Udovicic 2, Walcher, Fantinato 3, Ahumada 3, Trevisiol 3, Basic, Mizzoni 1, Topolovec 3. ALLENATORE: Mario Sporcic

SEQUENZA RIGORI: Mijatovic (gol), Pandzic (gol), Nardin (gol), Ahumada (gol), Brzic (gol), Topolovec (gol), Querin (gol), Turkovic (gol), Bronzo (gol), Udovicic (gol), Turkovic (gol), Mijatovic (parato)

JUGOVIC-SKP BRATISLAVA 28-27 (16-17)

JUGOVIC: Kosanovic, Andric, Pesic, Abramovic 5, Dragoljevic 5, Oljaca, Spasojev, Stojanovic 4, Momcilovic 2, Stolic 1, Regodic 5, Zivkovic 3, Ninkov 2, Vidojevic 1. ALLENATORE: Predrag Topalovic

SKP BRATISLAVA: Koller 1, Halla, Varga 3, Orosz 3, Kysel 2, Duha, Mikeci 3, Demko 2, Beltrami 2, Ivany 4, Bartovic, Novacek, Gdovec 1, Pacek 2, Androvic 2, Shpak 2. ALLENATORE: Martin Spulchak