La Raimond Handball Sassari comunica l’interruzione del rapporto con Jakov Vrdoljak. Il terzino croato, arrivato in Sardegna nell’ultimo mercato estivo, proseguirà la stagione 2021/2022 con l’Alperia Merano, anch’essa partecipante alla Serie A Beretta. La società augura al giocatore le migliori fortune per il proseguo della carriera e lo ringrazia per l’apporto fornito nei mesi di permanenza in rossoblu.

(foto di Claudio Atzori)