La Santarelli Cingoli va a Molteno a caccia dei due punti

Atalanta-Juventus non è l’unica finale in programma oggi, mercoledì 19 maggio. La Santarelli Cingoli, infatti, alle 20 giocherà in trasferta il recupero della 21^ giornata di Serie A Beretta Maschile di pallamano contro il Salumificio Riva Molteno ultimo in classifica e già retrocesso: si tratta proprio di una sorta di finale per la squadra di Palazzi, per cercare di rimanere aggrappata al treno della salvezza.

L’andata si era giocata il 7 ottobre 2020 e la Santarelli si era imposta per 37-32, al termine di una partita condotta in vantaggio dall’inizio alla fine. Nel primo tempo, due break iniziali per i locali aveva subito indirizzato la partita sul 6-1. Gli ospiti non si erano riavvicinati oltre il -2 su 7-5 e il 12-10, trascinati dalle reti di Knezevic. Antic, Mangoni e Ladakis avevano trascinato Cingoli sul +6 che aveva chiuso la prima frazione (19-13). Nella ripresa la squadra di Palazzi era riuscita a gestire il vantaggio: dopo un iniziale avvicinamento lombardo sul -4 e sul -3, i cingolani avevano ristabilito le gerarchie riportandosi sul +6 e sul +7 del 31-24 grazie ai gol di Ladakis e Antic (8 reti a testa nel match), chiudendo di fatto il match.

Il Molteno è attualmente ultimo con 12 punti e nella scorsa giornata è arrivata la matematica retrocessione in Serie A2, nonostante il pareggio per 28-28 contro il Trieste: l’Eppan primo salvo, infatti, è a quota 19 ed il San Giorgio non riuscirebbe a raggiungerlo in classifica con tre partite da giocare. Nel corso del campionato, comunque, i lombardi si sono tolti la soddisfazione di battere il Pressano e il Cassano Magnago e di fermare sul pareggio il Bolzano. Il miglior marcatore della squadra è Marko Knezevic, autore di 124 reti.

Sabato scorso 15 maggio è arrivato il secondo pareggio consecutivo per la Santarelli Cingoli con il 26-26 contro l’Albatro Siracusa. I ragazzi di Palazzi volevano vincere per fare un serio passo verso la salvezza, ma non è completamente da disprezzare il punto conquistato: la contemporanea sconfitta dell’Eppan contro la capolista Conversano, infatti, ha fatto ravvicinare a -2 i cingolani con due partite in meno rispetto agli alto-atesini (Eppan 19, Santarelli 17), con lo scontro diretto in programma nell’ultima giornata di campionato. Sarà una partita speciale per Niccolò Garroni, moltenese doc e prodotto del settore giovanile della San Giorgio, alla terza stagione sul Balcone delle Marche.

«Avevamo l’opportunità di conquistare 4 punti – spiega mister Sergio Palazzi –, ne abbiamo presi la metà, dobbiamo ancora inseguire. Contro Siracusa abbiamo commesso troppi errori al tiro nel primo tempo, questo ha condizionato l’andamento della partita e la componente emotiva. Siamo delusi, ma abbiamo raccolto questo punto, sappiamo che ci sono ancora possibilità per salvarci e continuiamo a lavorare. In questo momento è importante solo vincere, a Molteno sarà decisiva».

La partita tra Salumificio Riva Molteno e Santarelli Cingoli si giocherà domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 20, al Pala San Giorgio a porte chiuse. La sfida sarà trasmessa in diretta su “Eleven Sports”.

Sabato scorso, inoltre, la squadra di Serie B ha perso per 30-17 la gara di andata delle semifinali interregionali in casa del Città Sant’Angelo. Hanno influito le assenze di alcuni giocatori impegnati con la prima squadra contro l’Albatro Siracusa, ma i giovani cingolani hanno potuto comunque continuare ad accumulare esperienza. Domenica prossima, 23 maggio, si giocherà Gara 2 al PalaQuaresima.

foto Doriano Picirchiani