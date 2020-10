La Teamnetwork Albatro di scena a Siena

Continua il tour de force per la Teamnetwork Albatro che domani, a partire dalle ore 19, rende visita alla EGO Siena. Una serie di trasferte consecutive, in Toscana la seconda di un trittico che si chiuderà sabato prossimo a Trieste, che tiene lontani da Siracusa i ragazzi del presidente Vito Laudani dal 26 settembre, giorno del successo casalingo contro Fondi.

Infermeria ancora affollata e panchina ancora corta per coach Peppe Vinci.

“Inutile pensarci troppo, – dice il tecnico siracusano – è un avvio sicuramente difficile che i ragazzi, comunque, stanno affrontando con grande impegno. Nel massimo campionato non ci si può permettere di concedere tutto questo, ma la squadra sta producendo uno sforzo notevole per far fronte alle assenze.

A Siena sarà un altro match difficile, ma sarà bello ritrovare il nostro Umberto Bronzo – conclude coach Vinci – Abbiamo rifiatato mercoledì con il turno di riposo e adesso proviamo a giocarci la nostra partita. Sono certo che questo periodo sfortunato finirà presto e riusciremo a mettere in campo la squadra al gran completo.”

La partita di domani, come da programma, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.