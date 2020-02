La Teamnetwork Albatro è pronta per la Coppa Sicilia

Rifinitura, sul parquet del tensostatico della Cittadella dello Sport, e nel pomeriggio partenza verso Erice. La Teamnetwork Albatro ha ultimato la preparazione in vista della final four di Coppa Sicilia in programma domani al Pala Cardella. I bianconeri hanno continuato a lavorare per tutta la settimana. Obiettivo Coppa immediato e sguardo attento verso la seconda fase del campionato che inizierà la prossima settimana. In casa Albatro entusiasmo e motivazioni non mancano. L’intera rosa a disposizione è ormai consapevole di poter giocare contro chiunque. I siracusani saranno in campo nella prima semifinale in programma alle 10.15. L’avversario è quel TH Alcamo capace di imporre l’unico stop agli uomini del presidente Vito Laudani. Sconfitta salutare che diede il via all’inarrestabile serie di vittorie che hanno portato l’Albatro a chiudere solitaria in testa al girone C del torneo di A2. “Le partite secche nascondono sempre delle insidie, – ammette coach Peppe Vinci – L’Alcamo è una squadra che ci ha messo in grande difficoltà e sappiamo che sarà una gara molto complicata. Inutile nascondersi però, vogliamo arrivare fino in fondo e ce la metteremo tutta. In finale? Non importa chi dobbiamo affrontare – conclude lapidario il tecnico siracusano – Vogliamo vincere.” Si inizia con la prima semifinale Teamnetwork Albatro VS TH Alcamo (start ore 10:15) a seguire la seconda semifinale Cus Palermo VS HC Mascalucia (start ore 12:00). Il programma prosegue nel pomeriggio con la finale 3/4 posto, start ore 17:30, e si conclude con la finalissima per decretare la squadra vincitrice della prima edizione della Coppa Sicilia di A2M alla ore 19:15. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook #FighSicilia, e anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della società Handball Erice.