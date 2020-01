La Teamnetwork Albatro ospita il Benevento al Pala “Lo Bello”

Nessuna sosta per la Teamnetwork Albatro reduce dalla tre giorni di Würzburg e dal common training sostenuto con il DJK Rimpar Wölfe. I bianconeri hanno continuato con la rifinitura in vista del match di campionato, in programma oggi, a partire dalle ore 16 al Pala “Lo Bello”, contro il Benevento. I siracusani dovranno fare a meno di capitan Mattia Calvo, messo precauzionalmente a riposo, e di Nicolò Argentino che, a causa di un problema al ginocchio, ha chiuso anzitempo la sua stagione. “Arriviamo a questo match con il grande entusiasmo e, soprattutto, con l’intenso lavoro della tre giorni tedesca – commenta coach Peppe Vinci – I ragazzi hanno lavorato sodo e il confronto con la squadra della Bundesliga 2 è stato produttivo. Domani ci rituffiamo in campionato con la consapevolezza di essere in crescita. I nuovi si sono inseriti alla grande e questo è il valore aggiunto per questa fase della stagione.” In Campania, all’andata, finì 33 a 22 in favore dei siracusani. Ad arbitrare il match sono stati designati Rocco Campailla ed Emanuele Guttadauro