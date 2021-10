La Tecnocem San Lazzaro vince la gara casalinga contro Campus Italia.

La formazione bolognese, allenata da Andrea Fabbri e dal vice Stefano Cocchi, conquista 2 importanti punti utili a recuperare posizioni in classifica;

il campo casalingo del Palayuri rimane ancora inviolato,

nella prima giornata la Tecnocem fu battuta in casa ma su altro campo per l’indisponibilità del proprio impianto.

L’avversario della squadra di San Lazzaro, Campus Italia, è la selezione dei migliori giovani italiani under 17, di base a Chieti, allenata dall’allenatore della nazionale Riccardo Trillini.

In avvio di gara meglio gli ospiti, a metà della prima frazione il primo break bolognese con la Tecnocem che in 10 minuti porta il punteggio da 2-5 a 9-5;

in questa fase sugli scudi il giovane Felletti classe 2003 (foto allegata), che mette a segno 4 delle 7 reti che consentono alla Tecnocem di prendere le redini dell’incontro.

Reazione dei giovani talenti del Campus nel finale del primo tempo con 3 reti consecutive di Manojlovic che al termine sarà il miglior realizzatore dell’incontro con 10 gol,

punteggio in perfetta parità all’intervallo 13-13.

Ripresa con i padroni di casa della Tecnocem sempre avanti nel punteggio, 16-13 dopo 7 minuti del secondo tempo, 21-16 a 10 minuti dal temine e finale 27-22;

tra i ragazzi di coach Fabbri ottimi segnali di miglioramento sia nel collettivo che nei singoli,

migliore in campo senza alcun dubbio i portiere Magri autore di notevoli e decisivi interventi.

I terzini Venturi ed Argentin hanno contribuito con un’ottima prova sia in difesa che in attacco, per loro rispettivamente 5 e 3 reti;

sui ruoli esterni, oltre al già citato Felletti, buona prestazione anche di Rossini e di Norfo, nell’occasione capitano per l’assenza di Toschi ed autore di 3 importanti gol nella ripresa;

ali e pivot hanno completato la bella prestazione della Tecnocem:

Calistri 6 reti ed infallibile nei tiri di rigore, il pivot Mei 5 gol sempre una spina nel fianco della difesa ospite,

completa il tabellino un gol del mancino Cimatti.

Esordio con sconfitta casalinga per la seconda formazione in serie B contro Modena, 17-25 il punteggio finale.

Prossima gara per i bolognesi in trasferta nel reggiano a Casalgrande contro una squadra reduce da un importante successo esterno in terra toscana contro Ambra.

Il tabellino:

TECNOCEM 85 SAN LAZZARO – CAMPUS ITALIA 27-22 (13-13 pt)

TECNOCEM 85 SAN LAZZARO: Magri, Mingarelli, Dall’Olio, Felletti 4, Calistri 6, Rossini, Bozzoli 1, Norfo 3, Venturi 5, Cimatti 1, Zeccoli, Tedros, Mei 5, Semprini, Argentin 3, Cremonini.

All. Fabbri.

CAMPUS ITALIA: Albanesi, Medicina, De Ruvo, Cioni, Carabulea, Battaglia, Dello Vicario, De Angelis 4, Fragnito, Cavo 2, Scarcelli, Andreotta 1, Wierer 2, Mazzone 1, Manojlovic 10, Lubinati.

All. Trillini.

Arbitri: Prandi e Ambrosetti.