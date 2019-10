L’Alì-BestEspresso Mestrino batte un mai domo Cassano

Sofferta ma importantissima vittoria sul Cassano Magnago per l’Alì-BestEspresso Mestrino, che resta in cima alla classifica a punteggio pieno. Le gialloverdi scendono in campo un po’ contratte e i primi minuti giocano al di sotto delle proprie capacità: Cassano sfrutta al meglio gli errori in attacco delle padrone di casa e si porta subito in vantaggio con Del Balzo e Romualdi (2-4 al 9′). Mestrino resta comunque a contatto e, quando riesce a trovare il bandolo della matassa, recupera lo svantaggio e va a condurre 9-7 al 16′ grazie a un’ispirata Cazzola e alle bordate da fuori di Djiogap. Trovata continuità in attacco, stabilità in difesa e sicurezza tra i pali grazie alle parate di Luchin, Mestrino prende saldamente in mano le redini dell’incontro e vola a +4 con il trio Djiogap-Pugliese-Stefanelli (12-8 al 21′). Cassano però non demorde e si riavvicina con capitan Cobianchi, poi un altro minibreak gialloverde riapre il distacco a +5 per le padrone di casa (16-11 al 27′). Ancora una volta però le ospiti riescono a recuperare qualche rete e chiudono in attacco il primo tempo con la rete a fil di sirena di Canziani (17-14). Nella ripresa Mestrino dilaga subito con un parziale di 4-0 firmato dal trio Djiogap-Pugliese-Cazzola che costringe il mister cassanese Bellotti a spendere il secondo time-out a disposizione (21-14 al 33′). Il minuto di pausa spezza il ritmo di Mestrino e permette a Cassano di riassettarsi e riavvicinarsi alle padrone di casa con un break di 1-5 (22-19 al 42′), grazie anche alle parate di Arianna Ponti. A questo punto si sveglia Lucarini, un po’ in ombra fin lì a causa dell’asfissiante pressing della difesa ospite, e con le compagne di reparto Djiogap e Stefanelli riporta Mestrino a +6 nonostante l’ottima vena realizzativa di Cobianchi (29-23 al 56′). Negli ultimi quattro minuti succede di tutto: Cassano difende a uomo a tutto campo, recupera diversi palloni e finalizza in contropiede o giocando per il pivot Montoli, ma trova anche sulla sua strada il giovane portiere mestrinese Shima, che a due rigori neutralizzati in precedenza aggiunge una parata decisiva su Jovovic sul 30-27 al 58′. Campagnaro poi chiude definitivamente i conti al 59′ (31-27) prima della squalifica a Lucarini e conseguente rigore contro Mestrino per un’infrazione da esclusione commessa nei 30 secondi finali: Barbosu a tempo scaduto segna dai sette metri, ma sono le gialloverdi a portare a casa i due punti (31-29). Vittoria d’oro per le ragazze di mister Lucarini, che nonostante qualche patema iniziale e finale hanno la meglio sulle varesine e fanno quattro su quattro: 8 punti pesanti, conquistati negli scontri diretti con le squadre che con ogni probabilità saranno le nostre rivali per la salvezza. Ora per Mestrino si apre un vero e proprio tour de force: domenica prossima il derby veneto contro Oderzo, dopo la sosta la trasferta a Brixen e la sfida casalinga al Salerno, poi Ferrara. Partite in cui sarà complicato fare punti, e per questo motivo assumono maggiore importanza quelli già in cassaforte.

ALÌ-BESTESPRESSO MESTRINO – CASSANO MAGNAGO 31-29 (p.t. 17-14)

ALÌ-BESTESPRESSO MESTRINO: Biondani 1, Braga (p), Campagnaro 1, Casarotto, Casetti, Cazzola 6, De Marchi, Djiogap 8, Lucarini 7, Luchin (p), Marcon, Pugliese 4, Shima (p), Stefanelli 4, Zikulari, Zuin. All. Giuseppe Lucarini.

CASSANO MAGNAGO: Barbosu 3, Brogi, Canziani 5, Cobianchi 7, Del Balzo 3, S.Ferrazzi 1, G.Ferrazzi, Jovovic 2, Laita, Milosevic (p), Montoli 4, A.Piatti, L.Ponti, A.Ponti (p), Romualdi 3, Zanellini 1. All. Matteo Bellotti.

Arbitri: Anastasio-Zappaterreno