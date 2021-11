L’HC BANCA POPOLARE DI FONDI ESPUGNA IL CAMPO DE IL GIOVINETTO

Bottino pieno per l’HC Banca Popolare di Fondi che torna dalla Sicilia con due punti al termine di una gara non molto esaltante.

L’approccio alla gara di Garcia e compagni non era dei migliori, sia a livello mentale che di punteggio (8-5 prima, 12-7 e 14-11 poi). Al 28°, tuttavia, usciva fuori l’HC Banca Popolare di Fondi che piazzava un parziale di 0-2 e si portava sul -1 (14-13). Proprio allo scadere, i rossoblù (per l’occasione con la casacca bianca da trasferta) avevano la possibilità di pareggiare i conti, ma il portiere croato Lazar Minar – neo acquisto siciliano, di gran lunga migliore in campo – parava il rigore a Canete.

Sicuramente mister De Santis strigliava i suoi durante l’intervallo e, infatti, a inizio ripresa il Fondi scendeva in campo con un altro piglio e subito si portava sul +1. I padroni di casa de Il Giovinetto Petrosino tenevano duro fino al 50° (24-23): da quel momento veniva fuori la maggiore esperienza e condizione atletica dei fondani, i quali spingevano sull’acceleratore e piazzavano un parziale di 1-8. Il rigore allo scadere di Vidovic, con i fondani in 4 uomini, sanciva il risultato finale di 31-26.

“Non è stata la nostra miglior partita, anzi è stata la nostra peggior prestazione da inizio anno – questo il commento di mister Giacinto De Santis –. Abbiamo avuto un approccio totalmente sbagliato alla partita e questo è inaccettabile. Dobbiamo capire che siamo primi in classifica e dobbiamo rispettare tutte le squadre dimostrando sempre, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita di meritare quel posto. D’altro canto devo dire che sono contento della partita di ieri, ci farà crescere, capire e correggere i nostri errori. Forse la testa ieri non c’era, ma nel secondo tempo ho visto una squadra lottare con il cuore per portare a casa i due punti”.

Buono quindi il risultato finale per i rossoblù, ma già sabato prossimo l’avversario sarà di altra levatura, poiché nel big match arriverà a Fondi il Lanzara, una delle candidate alla vittoria finale non solo del girone ma anche delle Final Six per l’accesso alla massima serie.

Il Giovinetto Petrosino – HC Banca Popolare di Fondi 26-31 (P.T. 14-13)

Il Giovinetto: Marino, L. Pantaleo, Lo Cicero 2, Armato 3, Gab. Adamo, Vidovic 6, Marino, Vinci, Battello, Mistretta, Minic, Lucido 1, Asimionesei 1, Gio. Adamo 6, G. Pantaleo, De Vita 7. All. Fiorino.

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 2, Miceli 4, Vanoli 3, Antogiovanni, Cañete 7, Garcia, De Luca 5, Livoli, Speranza, Rotunno, Morreale 2, Dieguez 8. All. De Santis.

Arbitri: Cardaci e Tilaro.