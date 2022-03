L‘SSV Loacker Bozen Volksbank mira alla prossima vittoria

L’SSV Loacker Bozen Volksbank disputerà un altro recupero del campionato di Serie A Beretta venerdì sera. A partire dalle 19.30 i biancorossi saranno impegnati in trasferta a Trieste per la partita di recupero del 15° turno. Contro la società più titolata d’Italia la squadra di Mario Sporcic mira a un’altra vittoria.

“Ci concentriamo su una partita alla volta, in Serie A mancano ancora sei partite”, mister Sporcic detta il tono. Nelle ultime partite la sua squadra è salita in una buona posizione e con una vittoria a Trieste potrebbe conquistare il sesto posto in classifica. “Ma non vogliamo pensarci troppo. È importante dare una buona prestazione e concludere bene la stagione” afferma Sporcic.

I biancorossi si possono rallegrare del ritorno del loro capitano. Infatti Dean Turkovic è tornato a disponibile dopo essersi ripreso dalla lesione muscolare. “Certo, non posso dargli ancora così tanti compiti come prima. Ma contro Trieste avrà di nuovo spazio per giocare”, afferma Sporcic. Nelle ultime partite la mancanza del giocatore chiave si era fatta sentire tra le file bolzanine, ma l’SSV Loacker Bozen Volksbank si era fatto valere e aveva vinto due partite su quattro.

Contro Trieste i biancorossi mirano a ottenere altri due punti. Al momento la blasonata squadra del Friuli Venezia Giulia è decima in classifica, in zona playout. “Hanno un urgente bisogno di punti. Proprio per questo sarà una partita davvero difficile per noi, di sicuro ci faranno dannare l’anima”, Sporcic ne è certo fin da adesso. Venerdì sera la partita avrà inizio alle ore 19.30 e sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su www.elevensports.it per tutte le persone interessate.

(credits: Foto.nico)