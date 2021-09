L’SSV Loacker Bozen Volksbank punta alla prima vittoria

Dopo la sconfitta nel derby regionale contro il Pressano di sabato scorso, nella seconda giornata l’SSV Loacker Bozen Volksbank aspirano alla prima vittoria in Serie A Beretta. Sabato alle ore 18 i biancorossi accoglieranno in casa al Pala Gasteiner il Trieste. Il club del Friuli Venezia Giulia, che detiene il maggior numero di Scudetti, ha di nuovo messo in piedi una squadra scattante.

Nikola Mitrovic, Robertino Pagano, Lorenzo Nocelli, Thomas Postogna e Enrico Aldini sono i cinque nuovi acquisti fatti quest’estate dal Trieste. Da bordo campo dirige la squadra Fredi Radojkovic, da ultimo allenatore nel campionato sloveno ma in precedenza è stato anche sulla panchina della nazionale italiana. Nella prima giornata il Trieste ha riposato. Mario Sporcic, allenatore dell’SSV Bozen, sta all’erta: “Trieste ha formato un team competitivo, che sarà tra i migliori. I nuovi arrivi sono tutti notevoli, ma soprattutto l’allenatore fa la differenza. Radojkovic è un esperto, una volpe nella tattica. Mi aspetto una partita molto difficile.”

Dalla sconfitta per 30:26 subita nella prima partita contro il Pressano, Sporcic è deluso ma non arrabbiato. “La partita è stata equilibrata, nelle fasi decisive però il Pressano è stato più lucido e ha deciso l’incontro a proprio favore. La nostra prestazione mi ha soddisfatto, anche se purtroppo è mancato l’ultimo tassello.” Nella prima partita in casa sarà assente il 36enne Jonas Walcher (infortunio alla caviglia) e probabilmente mancherà anche Zoe Mizzoni: poiché ha dovuto farsi mettere dei punti in faccia, la sua partecipazione è in dubbio.

La partita avrà inizio alle ore 18. Poiché al Pala Gasteiner sono ammessi soltanto 120 spettatori, l’SSV Loacker Bozen Volksbank ha dato via a una prevendita dei biglietti. Tutti gli interessati possono prenotare un biglietto al seguente numero di telefono: +39 339 3399271. Su www.elevensports.it, inoltre, tutti gli interessati potranno assistere gratis alla partita in streaming.

