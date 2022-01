Messina rinuncia, vittoria a Tavolino per la Th Alcamo

La formazione Peloritana ha comunicato in anticipo la decisione di rinunciare a disputare il match previsto sabato scorso al nuovo Pala Verga per problemi di organico.

In casa Th Alcamo si mastica amaro per la mancata disputa della partita con il Messina che doveva essere la prima dopo la lunga pausa di fine girone di andata, dopo che è stata posticipata la final four di Coppa Sicilia.

” Eravamo pronti e carichi per la ripresa del campionato” dichiara il presidente Gaspare Randes, ” la rinuncia del Messina è arrivata come una doccia fredda per noi, volevamo conquistare la vittoria sul campo, purtroppo non abbiamo potuto giocare e per noi è un grosso handicap soprattutto perché non giochiamo una partita ufficiale dal 19 Dicembre scorso e in vista anche dello scontro diretto con l’Aretusa, questa ennesima pausa non ci voleva proprio ” ha concluso il massimo dirigente Alcamese.

Th Alcamo che sarà impegnata sabato prossimo nella trasferta di Scicli, intanto con i due punti arrivati dalla vittoria a Tavolino la Th Alcamo sale a quota 18, Aretusa 16 dopo la vittoria su Scicli in casa, mentre il Cus Palermo resta a quota 12 dopo la sconfitta con il Petrosino.