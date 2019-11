Metallsider Mezzocorona, trasferta sul campo del Vigasio

La lunga pausa di metà andata è alle spalle e per la Metallsider Mezzocorona può riprendere il campionato di Serie A2 maschile con il settimo turno: i rotaliani saranno di scena in trasferta sul campo veneto del Vigasio. Dopo la terza sconfitta in tre incontri casalinghi patita per mano del Torri due settimane fa, la Metallsider vuole continuare nel trend positivo in trasferta che l’ha vista centrare fino ad ora due vittorie esterne ed un pareggio. I ragazzi di Antonj Laera andranno quindi a caccia di un colpaccio che li proietterebbe ampiamente nella prima metà della classifica: compito decisamente difficile considerato l’impegno esterno ma l’occasione è piuttosto importante. I ragazzi rotaliani dovranno infatti dimostrare di aver capitalizzato le due settimane di stop, affinando i meccanismi soprattutto offensivi per andare a caccia di un successo impegnativo quanto sperato. Fischio d’inizio a Vigasio alle ore 21.00, arbitra l’incontro la coppia Sannino-Zorzetto.