Mezzocorona sfida l’Arcom HMT: in palio punti preziosi

Importante sfida di metà classifica per la Pallamano Metallsider Mezzocorona che vuole confermare il feeling positivo con le trasferte sul campo dell’ARCOM HMT di Mestrino. Con due successi all’attivo, sfrutto proprio di due colpi esterni, la Metallsider cerca altri punti per formare un prezioso bottino in graduatoria. Un solo punto dopo 4 giornate divide le due squadre, con i veneti a quota 5 punti ed i trentini a 4 pronti per un eventuale sorpasso. Impresa difficile quella di espugnare il campo veneto ma la squadra di Antonj Laera ha mostrato spensieratezza e qualità: reduci dalla preventivabile sconfitta contro il quotato Ferrara, i gialloverdi vogliono tornare a giocare in scioltezza e proveranno a farlo fin dal primo minuto. Consapevoli dei propri mezzi e con la rosa al completo, la squadra rotaliana farà visita all’HMT a caccia di punti pesanti. Gara sulla carta più che equilibrata: fischio d’inizio alle ore 20.30 ad opera della coppia Vizzini-Calascibetta.