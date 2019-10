OTTIMO QUARTO POSTO PER LA PALLAMANO CAMERANO AL TROFEO CONI

La Pallamano Camerano si distingue alle fasi nazionali del “Trofeo Coni Kinder+Sport”. La manifestazione multi sportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle FSN, DSA, ha visto svolgersi le finali nazionali a Crotone lo scorso weekend. I giovani gialloblu, che avevano conquistato il titolo regionale, hanno portato in alto i colori delle Marche riuscendo a giungere ad un soffio dal podio.

La formazione mista U14, guidata da coach Davide Campana, nel girone eliminatorio a 4 ha vinto con Friuli Venezia Giulia e Puglia ma ha perso contro l’Alto Adige: alla fine i gialloblu sono passati come seconda classificata. Ai quarti di finale la Pallamano Camerano ha vinto contro la Sardegna, mentre in semifinale ha perso contro i vincenti della manifestazione, la Toscana. Infine nella “finalina” i gialloblu sono usciti sconfitti contro il Veneto. Un risultato comunque prestigioso per tutta la società, che certifica l’ottimo lavoro portato avanti nel corso degli anni.

“Il torneo ha dato ottime indicazioni, – commenta coach Davide Campana – i ragazzi/e hanno confermato che sono a livello con gli altri atleti delle altre regioni. La manifestazione è stata una grande esperienza per i nostri ragazzi che oltre all’esperienza sportiva hanno socializzato ed interagito con nuovi atleti di altre regioni. L’obiettivo è ripetere questa esperienza il prossimo anno”.

Matteo Valeri