Pallamano Carpi, vincono Serie B e Under 17

Mentre il campionato Under 15 è fermo in attesa di conoscere il calendario della seconda fase Under 17 e Serie B sono scese in campo entrambe Domenica.

Alle 11.00 tra le mura amiche del Vallauri gli Under 17 di Coch Venturi hanno avuto la meglio sull’ HCF Felino chiudendo la sfida sul punteggio di 35 – 31.

Per la giovane compagine della Pallamano Carpi si è trattato dell’ultimo impegno di questo 2019.

Vittoria anche per la squadra Seniores di Capitan Pieracci.

Domenica alle 20.00 la compagine Carpigiana ha avuto la meglio sulla Pallamano Savena col risultato finale di 33 -28.

Complice lo stop subito dalla Pallamano Secchia Rubiera gli uomini di Coach Serafini tornano a due lunghezza dalla testa della classifica.

Torneo 4 e 5 Gennaio

Continuano le iscrizioni al torneo giovanile.

Sei le regioni rappresentate.

Emilia Romagna,Marche,Lombardia,Trentino,Veneto e Toscana