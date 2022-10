Pallamano Oderzo. U14 d’oro. Splendida vittoria al Trofeo Coni

L’idea di raggiungere un buon risultato si odorava alla vigilia del Trofeo Coni 2022 svoltosi in provincia di Siena in questo weekend. Ma la Pallamano Oderzo ha letteralmente stupito, superato agevolmente tutti gli ostacoli, conquistando un meritato e prestigioso primo posto.

Per la prima volta al Trofeo Coni la nostra federazione ha scelto di promuovere il beach-handball. La formula del torneo prevedeva la partecipazione di ben 15 squadre campionesse regionali, composte equamente di 5 maschi e 5 femmine under 14. La collaborazione con la vicina società maschile Handball Oderzo e il prof Dal Molin ha facilitato il compito di mister Reghellin nell’amalgamare il gruppo e nel dare un’idea di gioco semplice ma redditizia. I ragazzi dal canto loro hanno dato il meglio sul campo soffrendo poco e solo in qualche occasione gli avversari. Per questo la vittoria è apparsa a tutti meritata, e gli applausi del pubblico presente ne sono stati la conferma

Percorso quasi netto per i nostri ragazzi che hanno perso un solo set nel girone, vincendo tutti gli altri 9 set e 5 shootout affrontati. Vittorie dunque nel girone contro Calabria 3-0, Sicilia 2-1, Marche 3-0, in semifinale Toscana 3-0 e in finale Alto Adige 3-0

Questi i campioni Coni: Leonardo Caseriu, Alessio Faccin, Sergio Fregonese, Arianna Gobbo, Natalia Gosav, Kostiantyn Honcharov, Rebecca Lorenzon, Sara Paraschiv, Cosmin Pintilie, Laura Sirbu. Tecnico Andrea Reghellin. Dirigente Viviana Beltramello

La vittoria della Pallamano Oderzo ha contribuito notevolmente inoltre al terzo posto generale del Veneto nella classifica per regioni, vinta dal Lazio sulla Lombardia