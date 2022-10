Pallamano Pressano. La stagione entra nel vivo, comincia l’avventura in Serie B ed Under 17.

Comincia ad aumentare la mole di partite e di attività della Pallamano Pressano Cassa di Trento nella stagione 2022/2023. Il settore giovanile è ormai a regime da settimane, con anche quest’anno un foltissimo numero di piccoli atleti per l’attività promozionale dai 5 agli 11 anni che ogni settimana invadono di gioia giallonera i campi di allenamento. Per quanto riguarda l’attività agonistica, i primi a cominciare la stagione sono stati i ragazzi dell’Under 17: campionato che durerà fino ai primi giorni di maggio con Bolzano, Bressanone, Merano e Mezzocorona a contendersi il titolo regionale e la qualificazione alle finali nazionali. I gialloneri guidati da Mattia Franceschini, assistito dal giovane Marco Chistè, hanno esordito alla grande, vincendo per 23-33 sul difficile campo di Bressanone. Un risultato che fa subito sorridere i colori gialloneri e li proietta verso la seconda giornata, sabato prossimo 29 ottobre con il derby contro Mezzocorona. In procinto di cominciare è invece il campionato di Serie B, dove scenderà in campo la seconda squadra della Pallamano Pressano. Una zona intermedia fra il settore giovanile e la Serie A, che il club trentino ha voluto fortemente per dare continuità a tanti atleti: il gruppo è composto dai giovani del settore giovanile giallonero più esperti, dal 2001 al 2006, e da un gruppo di atleti provenienti dalla Pallamano Mezzocorona. Una squadra folta, con uno spettro di età che ricopre 10 anni e che, alla guida di Alain Fadanelli, dovrà rispondere sul campo. Un progetto che punta a coltivare gli atleti anche fuori dal settore giovanile giallonero, dove prima l’unico sbocco era la massima serie: un salto spesso troppo ampio, che la squadra di Serie B può accorciare, dando ulteriori anni di attività ed esperienza agli atleti. Il campionato di Serie B sarà interamente regionale: le avversarie di Pressano saranno Merano, Appiano, Bolzano, Lagundo, Bressanone, Mori e Campo Tures. Per i gialloneri di Fadanelli esordio casalingo questo venerdì alle 20.45 al Palavis contro il Mori.