Pallamano Ventimiglia esordio con il “Botto”

Domenica 22 settembre 2019, hanno esordito positivamente i ragazzi Senior della Pallamano Ventimiglia-Liguria Handball, nella seconda giornata valida per il campionato HTM Paca(Provence Alpes Cote d’Azur). Impegnati in trasferta a Menton, nel cosiddetto Derby frontaliero, i ragazzi allenati quest’anno anche dal grande Charden M’Bouta, indimenticata stella dei frontalieri di qualche anno fa, hanno dovuto faticare per gran parte della gara prima di prendere le misure ai loro avversari, per poi aggiudicarsi meritatamente l’incontro con il punteggio di 27-19. I ragazzi ventimigliesi. hanno subito l’emozione dell’esordio, in questo prestigioso campionato subendo il gioco dei loro avversari, per circa metà del primo tempo, poi poco alla volta prendevano le misure ai loro avversari, mettendo in atto i preziosi consigli di coach M’Bouta. La partita cambiava volto e grazie anche alle parate dei 2 portieri (Madara e Rossi) 8 parate a testa che permettevano alla squadra giallo/nera di staccare i loro avversari di vincere l’incontro con il punteggio di 27 a19. Top scorrer Capitan Poli Lina con 6 reti, seguito da Campuzano e Benini con 5 reti a testa. “Siamo molto contenti di questa importante vittoria, abbiamo pagato l’emozione del debutto, ma grazie ai consigli è l’apporto di Charden, grande conoscitore dell’ambiente, i ragazzi hanno reagito bene ascoltando e mettendo in pratica le indicazioni del nostro coach. Per il nostro allenatore, fortemente voluto da tutto l’ambiente, è un esordio brillante, che lascia presagire una brillante carriera anche come tecnico”. Queste le parole del DT Pippo Malatino. Da notare alcuni rientri importanti come Umberto Uras è Luca Punturiero entrambi assenti in passato per motivi lavoro/scuola, entrambi andando a segno in questo incontro. Prossimo appuntamento il 5 ottobre 2019 al Palaroya con inizio alle 19:30

Tabellino gara H. Menton-Pal. Ventimiglia/Liguria Handball 19-27(p.t. 10-15) Pallamano Ventimiglia: Madara(P. 8 parate), Rossi(P. 8 parate), Agnese(3 reti), Benini(5), Benizzoto(2), Bennari(3), Bollo(1), Campuzano(5), Lina(K. 6), Punturiero(1), Uras(1) Coach M’Bouta Chaden DT Pippo Malatino