Prato e Fiorentina per la Pallamano Chiaravalle

Dopo il boccone amaro buttato giù nella scorsa giornata, la ASD Pallamano Chiaravalle torna in campo per la nuova giornata dei campionati di serie A2. Sabato 25 gennaio alle ore 21:00 la squadra femminile sarà in Toscana contro il Tushe Prato; domenica 26 invece, alle ore 18:00, sarà un po’ di Toscana a venire nelle Marche: al palasport di Via Firenze va in scena Chiaravalle-Fiorentina. All’andata contro Tushe Prato finì 17-30 in favore delle pratesi ed in questa giornata la squadra dell’allenatore Fradi dovrà scendere sul parquet senza alcune delle sue giocatrici chiave come il pivot Caterina Mariniello, impegnata a Roma nella selezione della nazionale femminile under 17. Anche la squadra maschile troverà pane per i suoi denti contro la Fiorentina una squadra che, nonostante la posizione che attualmente ricopre in classifica, sa fare molto male, tanto da doppiare i gol biancoblu nel loro incontro di andata (finito 30-15 per i viola). A questo appuntamento Chiaravalle si presenta come squadra più compatta e se saprà scendere in campo con la stessa grinta di sette giorni fa contro Camerano potrà dire la sua.