Pressano cantiere aperto, tanti segnali dai primi test

Primo approccio con il campo in archivio per la Pallamano Pressano CR Lavis che nel pomeriggio di sabato ha ospitato al Palavis un buon triangolare di allenamento con le formazioni di Merano ed Appiano, entrambe come i gialloneri al via della Serie A1 2019/2020. Per la truppa di Neven Andreasic si è trattato della prima uscita sul 40×20 della stagione dopo poco più di 10 giorni di allenamento ma gli spunti in casa Pressano non sono mancati. Il lungo pomeriggio di pallamano si è concluso con una vittoria ed una sconfitta per il team trentino che ha dato l’impressione di essere un cantiere aperto: complici anche le 9 assenze fra cui Giongo, Di Maggio, D’Antino, Argentin ed i cugini Moser il sette in campo si è presentato rivoluzionato ma ciò non nasconde il molto lavoro ancora da svolgere ed i meccanismi da perfezionare. Positivo il primo approccio in giallonero di Nicola Rossi, così come lo spunto di Folgheraiter ben presente in entrambi i match ma in generale il livello del gruppo giallonero è apparso omogeneo ed in crescita. Chi è sembrato nella forma migliore è stato comunque un tonico Merano, vittorioso in entrambi gli incontri disputati (23-18 contro Pressano e 20-16 sull’Appiano) grazie ad buona amalgama e sintonia; il triangolare disputato su partite da 50 minuti si è poi concluso con l’ultima gara che ha visto Pressano prevalere sull’Appiano per 24-21. Con qualche assenza in ciascuna delle rose presenti, il triangolare è stato un buon test per vagliare lo stato di forma ed il potenziale dei nuovi innesti: sia Merano che Appiano hanno svelato le loro coppie di stranieri nuove di zecca, mentre Pressano è in fase di ultimazione per la scelta del secondo straniero. Complessivamente dunque al Palavis è andato in scena un mini torneo ricco di spunti sotto ogni punto di vista: la settimana in arrivo permetterà ora di oliare ulteriormente i meccanismi prima dei sette giorni che fra il 19 ed il 25 agosto vedranno Pressano impegnato in ben 3 amichevoli di grande spessore.