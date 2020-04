Pressano, la stagione è conclusa per tutte le categorie

La stagione 2019/2020 della pallamano italiana è ufficialmente conclusa. La decisione è stata ratificata dal Consiglio Federale svolto ieri (domenica, ndr): tutti i campionati, dalle giovanili fino alla Serie A1, sono definiti conclusi ed omologati con le classifiche stilate secondo il quoziente “punti/gare giocate”. Ufficialmente quindi i gialloneri chiudono al settimo posto la Serie A1 2019/2020. Resta aperto uno spiraglio per l’assegnazione dello Scudetto: se la situazione dovesse migliorare, la FIGH ha lasciato aperta la possibilità di svolgere una Final 4 in Abruzzo a giugno a cui parteciperebbero Conversano, Bolzano, Cassano Magnago e Sassari. Non ci saranno retrocessioni, mentre vengono assegnate le promozioni dalla Serie A2 che vanno d’ufficio alle prime nei gironi della serie cadetta: Molteno, Cingoli e Siracusa. Sulla carta, dunque, la prossima stagione prevede una Serie A1 a 17 squadre senza PlayOff, con la speranza che tutte le aventi diritto si presentino ai nastri di partenza del massimo campionato, nonostante la situazione di totale incertezza verso il futuro soprattutto a livello sportivo. È quindi un arrivederci a settembre – sperando che la situazione di emergenza sanitaria possa rientrare – quello che la pallamano italiana lancia ai propri appassionati, atleti, tecnici e dirigenti. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sodalizio giallonero ha già lanciato l’appello a tutti i giovani del proprio vivaio a non perdere di vista l’importanza dello sport per ripartire con lo stesso entusiasmo, determinazione e passione il prossimo anno sportivo, riprendendo da dove si è bruscamente interrotta l’attività. In cantiere anche diverse iniziative che punteranno a sensibilizzare l’ambiente giallonero nei confronti dell’emergenza e delle misure di prevenzione ma non solo. Il motto “non molliamo mai” che contraddistingue la società trentina dovrà essere il fondamento per vedere la situazione migliorare e cominciare a ricostruire il percorso verso la prossima stagione che, ad oggi, appare ricco di ostacoli e punti interrogativi. Nel frattempo l’attività fisica non si ferma: il settore tecnico nella persona del preparatore Alessandro Consoli sta coordinando ormai dall’inizio dell’emergenza per via telematica allenamenti individuali dall’Under 15 alla prima squadra, nell’ottica di mantenere attivi gli atleti e l’entusiasmo durante questa lunga pausa. Con l’obiettivo primario di superare l’emergenza sanitaria, la sfida per la società giallonera sarà quella di mantenere compatto l’assetto societario, alimentando l’entusiasmo nell’ambiente e promuovendo i valori dello sport nella vita quotidiana soprattutto dei giovani per una sana e positiva ripartenza in futuro.