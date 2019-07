Pressano Under 11 ed Under 15 di scena al Festival di Misano

Con una folta delegazione di oltre 30 partecipanti, la Pallamano Pressano CR Lavis si appresta a chiudere ufficialmente la stagione 2018/2019. Dopo 10 mesi fra Serie A, campionati regionali, attività promozionale e finali nazionali arriva l’ultimo atto agonistico dell’anno, il Festival della pallamano di Misano Adriatico al via oggi ed in conclusione nella giornata di sabato. La società giallonera parteciperà con due squadre: in primis l’Under 15 che disputerà la manifestazione “regina” dell’evento, le finali nazionali di categoria dislocate fra Misano, Rimini e Riccione. Conquistato il titolo provinciale, i ragazzi guidati da Dedovic e Merlo durante l’anno e da Devigili in queste finali chiuderanno il lungo ciclo di campionati nazionali iniziato a giugno con l’Under 19. I giovani atleti gialloneri saranno chiamati a lottare contro squadre più quotate per la categoria: obiettivo vendere cara la pelle. A partire dal girone eliminatorio che vedrà Pressano opposto ai campioni di Sicilia del Petrosino, ai campioni di Emilia-Romagna del Carpine ed ai campioni del Piemonte del Tortona. Tre squadre da vertice con le quali lottare per cercare il passaggio del turno, dedicato alle prime 3 del girone (di cui la 1^ classificata direttamente ai quarti di finali. Non sarà un compito facile come sottolinea mister Francesco Devigili:”Le partite come quelle delle finali Under 15, servono innanzitutto per far innamorare i ragazzi a questo sport meraviglioso. Ognuno deve fare il pieno di entusiasmo per iniziare a costruire il lungo percorso verso la prima squadra. Affronteremo un girone che sarà sicuramente impegnativo e rappresenta un’incognita; sarà una manifestazione straordinaria, il numero di 16 iscritte la rende davvero di ottima qualità. Noi ce la metteremo tutta per mostrare le nostre qualità ed avremo come primo obiettivo quello di imparare e crescere.” A Misano scenderà anche l’Under 11 giallonera, guidata da Flavia Michelon e Leonardo Dallabona: i piccolissimi affronteranno un torneo a 9 squadre con ben 8 partite contro formazioni da tutta Italia. Una vetrina importantissima per il movimento e per la società giallonera che darà la possibilità anche ai più piccoli pallamanisti di confrontarsi con le migliori formazioni sul territorio nazionale. Si comincia a giocare già oggi: per l’Under 15 esordio sul campo principale di Misano alle 20.00 contro il Petrosino, mentre l’Under 11 aprirà la competizione alle 18.30 contro i veneti del Torri.