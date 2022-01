PUR SOFFRENDO LA MODULA CONQUISTA UN PREZIOSO SUCCESSO CASALINGO CONTRO BOLOGNA

Pur faticando parecchio, la Modula Casalgrande è riuscita a raggiungere una vittoria che rappresenta un vero e proprio toccasana: ieri sera, sabato 30 gennaio, i pallamanisti biancorossi hanno prevalso al pala Keope nell’attesissimo derby regionale contro il Bologna United. Confronto valevole per la quindicesima giornata della serie A2 maschile, girone B: la compagine allenata da Matteo Corradini ha saputo riportare un’affermazione davvero significativa, poichè le implicazioni e i significati del confronto andavano ben oltre il semplice orgoglio di campanile. La sfida con i rossoblù ha infatti rappresentato un autentico scontro diretto in chiave salvezza: è vero che i petroniani stazionano ancora all’ultimo posto in graduatoria, ma di recente la squadra di Emanuele Panetti ha fornito consistenti segnali di ripresa. Per gli ospiti, quella di Casalgrande è stata la prima partita del 2022: la Modula proveniva invece dall’onorevole sconfitta di sette giorni prima, rimediata sul sempre ostico parquet del Verdeazzurro Sassari.

Osservando l’andamento del derby, nel complesso i biancorossi hanno dimostrato di meritare la vittoria: non a caso, i beniamini locali hanno condotto nel punteggio parziale durante l’intero incontro. Al tempo stesso, grande merito e onore al Bologna United: i tenaci ospiti non hanno mai mollato la presa, e più volte sono stati sul punto di arrivare a ottenere quantomeno un risultato utile. In effetti, la supremazia della Modula non è mai stata così netta: la certezza del successo biancorosso è maturata solamente negli ultimi istanti di gara.

Nel dettaglio buon avvio da parte dei padroni di casa, che al 10′ erano già avanti con un consistente ed eloquente 8-2: margine pressochè immutato 10 minuti più tardi, quando Casalgrande guidava per 12-7. Tuttavia, Bologna si è tenuta ben lontana dall’intenzione di voler mollare la presa anzitempo: lo United ha continuato a macinare gioco, sfruttando ogni indecisione da parte degli avversari. Così i felsinei sono riusciti a ricucire parte dello strappo, giungendo all’intervallo con un margine di svantaggio più limitato (14-11). Nella ripresa, la Modula ha in parte smarrito la concretezza difensiva evidenziata durante la prima frazione di gioco: contemporaneamente Bologna ha proseguito il proprio cammino senza tentennamenti, portando gli avversari a vacillare in ben più di una circostanza. Al 40′ le lunghezze favorevoli ai casalgrandesi si erano ridotte a 2, sul punteggio di 20-18: al 50′ il tabellone segnava 27-23 a favore di Lenzotti e soci, poi l’ultimo tratto del confronto è stato contraddistinto da parecchi sussulti e capovolgimenti di fronte. Alla fine la Modula ha comunque trovato la strada giusta per reggere, conquistando l’intera posta in palio col risultato di 32-30: un successo sofferto ma decisamente prezioso, che permette ai biancorossi di allontanarsi maggiormente dall’area retrocessione. La classifica si presta ancora a vari sommovimenti, perchè ieri molte protagoniste della lotta salvezza non hanno giocato: comunque sia, ora Casalgrande ha portato da 1 a 3 punti il proprio margine di vantaggio sulla zona calda della graduatoria.

Parlando delle prove individuali, nelle file di casa il capitano Mattia Lamberti ha saputo raggiungere di nuovo la doppia cifra: per lui si tratta ormai di un’abitudine consolidata. In evidenza pure il rientrante Andrea Strozzi: da rimarcare anche la presenza di Yuri Rosolia e Alberto Zironi, entrambi in arrivo Casalgrande Padana Under 17. Per quanto riguarda invece il Bologna United, Elhadi Sidibe grande animatore del gioco rossoblù: spiccano pure le prove di Ibrahima Sidibe e Francesco Lodato.

“Non riesco proprio a capire – ha affermato a fine gara Matteo Corradini, trainer della Modula Casalgrande – Teniamoci stretto il risultato, che ci permette di guardare con maggiore tranquillità a un immediato futuro che si prospetta impegnativo e denso di asperità: nei prossimi due sabati affronteremo infatti le fuoriserie Cingoli e Romagna, due sfide in cui sarà ben difficile raccogliere punti. D’altro canto, ancora una volta ci siamo resi autori di una prova che non esito a definire sottotono. Oltre al punteggio, di buono c’è l’intensità sviluppata durante il primo tempo nel blindare la nostra porta: tuttavia, dal 31′ in avanti i nostri ragazzi hanno perso la trebisonda anche dal punto di vista difensivo. Tutto ciò senza dimenticare i numerosi errori in attacco, specialmente nel corso della mezz’ora iniziale: dal 1′ al 30′ abbiamo commesso ben 10 errori in fase di tiro, 4 dei quali sono arrivati dai 6 metri. Questo insieme di dati ci fornisce una indicazione da tenere ben presente – ha aggiunto Corradini – E’ una Modula che non ha ancora trovato la strada giusta per esprimere tutto il proprio potenziale tecnico, agonistico e caratteriale: stiamo continuando a concedere troppi regali agli avversari, ed è un aspetto che nei prossimi giorni andrà approfondito in maniera ulteriore. Colgo inoltre l’occasione per congratularmi con il Bologna United, che ha costruito una gara contraddistinta da combattività e da un buon tasso di efficacia”.

Sabato prossimo, 5 febbraio, la Modula sarà di scena nelle Marche per affrontare proprio la superpotenza Santarelli Cingoli: “Da valutare le condizioni di Riccardo Prodi, che contro Bologna ha dovuto abbandonare la sfida anzitempo. Il suo problema riguarda una fortuita botta al labbro, che ha interessato anche il dente”.

“Un’occasione persa – ha quindi commentato Emanuele Panetti, allenatore del Bologna United – Siamo stati in grado di tenere testa a un’avversaria di talento, caratterizzata da una solida ed efficiente organizzazione di gioco: anche se la lotta contro la retrocessione è ancora molto accesa, credo proprio che la Modula Casalgrande abbia tutti i mezzi che servono per arrivare alla salvezza senza eccessivi affanni. Quanto a noi, il cammino verso la permanenza nella categoria è indubbiamente in salita: noi continuiamo a crederci senza riserve, nonostante la buona opportunità che anche stavolta ci siamo lasciati sfuggire. Qui a Casalgrande, ritengo che le palle perse abbiano contribuito in modo rilevante a fare la differenza: noi ne abbiamo collezionate ben 20, un dato che parla davvero da solo”.