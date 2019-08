RAIMOND HANDBALL SASSARI – ECCO LA “HANDBALL CUP – BANCO DI SARDEGNA”

A quarantotto ore dall’inizio della manifestazione, è stato presentato il 1° Trofeo Internazionale “Handball Cup – Banco di Sardegna”. Nella Club House della Dinamo Sassari, location scelta per la conferenza stampa, hanno risposto alle curiosità dei cronisti tre esponenti della Raimond Handball Sassari: il ds Andrea Giordo, il coach Luigi Passino e il neo capitano Francesco Mbaye, tra i confermati rispetto alla trionfale scorsa stagione culminata con l’approdo dei rossoblu nella massima serie nazionale.

Così i protagonisti. Andrea Giordo: “Il torneo nasce dalla necessità di svolgere un precampionato di livello. Siamo contenti di ospitare compagini di notevole calibro, quali sono Koper, Nizza e Volendam. Ciò ci consentirà di prepararci alla Serie A1 senza affrontare ulteriori costose trasferte. Squadra rinforzata a partire dalla porta? Abbiamo puntellato il roster con tanti ottimi giocatori, Voliuvach è uno di loro. Al suo fianco è stato confermato Marco Spanu, giovane sassarese di gran prospettiva. Con Lorenzo Vosca, nel ruolo di preparatore atletico, e Eugenio Casada, in quello doppio di giocatore e preparatore dei portieri, intendiamo dare continuità al progetto avviato due anni fa”

Luigi Passino: “L’anno scorso abbiamo pagato il fatto di aver affrontato, nella preseason, squadre meno forti di noi. Questo torneo ci consentirà di capire cosa dobbiamo migliorare, siamo un gruppo nuovo, abbiamo bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama ma tutti stanno lavorando nel migliore dei modi. Ringrazio la società per avermi messo nelle condizioni di creare qualcosa di importante e di riportare la Sassari della pallamano ai fasti di un tempo. L’augurio è quello di avere una struttura degna delle nostre ambizioni, chissà che qualcuno con a cuore la nostra disciplina si metta una mano sulla coscienza”

Francesco Mbaye: “Sono fiero di essere diventato il capitano, indossare la fascia nella mia città è motivo di ulteriore orgoglio. Affronteremo la serie A1 da neopromossi, ma con la consapevolezza di poter far bene grazie ai rinforzi arrivati nel mercato estivo. Penso che Bolzano sia la squadra favorita per il titolo, noi lavoreremo anzitutto per confermare la categoria senza però nascondere le nostre ambizioni. Personalmente non sono al 100%, ma sto lavorando sodo per mettermi al pari con i compagni. In questi tre giorni ci confronteremo con tre squadre di livello, Nizza e Koper annoverano tra le proprie fila giocatori di spessore, con un nazionale italiano per parte (rispettivamente Bulzamini e Postogna, ndr). Anche il Volendam è avversario rispettabile, nonostante il campionato olandese non rappresenti l’elite a livello continentale”