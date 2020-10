Serie A Beretta femminile: alla 7^ giornata Oderzo riposa, Brixen assalta la vetta in rosa

Prove generali di fuga. Ci provano, approfittando anche della situazione contingente, Mechanic System Oderzo e Brixen Sudtirol che, in attesa del big match in programma tra due settimane in Veneto, provano ad allungare il passo in occasione della 7^ giornata di regular season.

Complice lo stop forzato di AC Life Style Erice e Jomi Salerno, costrette a rinviare il confronto diretto per un accertato caso di positività tra le fila siciliane, Oderzo e Bressanone hanno così allungato il passo conquistando due successi tanto sofferti quanto pesantissimi. Duran e compagne hanno domato solo sul finire la strenua resistenza dell’Alì-Best Espresso Mestrino, mentre le brissinesi, dopo un gara tutta in salita, solo all’ultima curva sono riuscite a piazzare il sorpasso vincente ai danni di un coriaceo e combattivo Ariosto Ferrara.

Punti pesanti in cascina anche per la Cassa Rurale Pontinia che dopo l’ingaggio della romena Put pare abbia trovato il giusto equilibrio tecnico e per la Santarelli Cingoli, che nel confronto diretto con Cellini Padova ha raccolto la prima gioia stagionale. Sabato la Mechanic System Oderzo osserverà il turno di riposo obbligatorio previsto dal calendario offrendo al Brixen Sudtirol l’occasione per un sorpasso in classifica. Con una vittoria ai danni del Leno, Prunster e compagne potrebbero presentarsi da prime della classe alla supersfida in programma il 4 novembre. Le lombarde non saranno d’accordo.

Classifica alla mano, la sfida più interessante del settimo turno sarà però quella in programma a Mestrino tra l’Alì-Best Espresso di Lucarini e l’Erice. In palio due punti pesanti e tanta autostima. Chi vince si accredita al ruolo di principale outsider del campionato, ruolo cui ambisce anche Pontinia che ospiterà Nuoro. Sfida interessante anche quella in programma a Padova tra il Cellino e l’Ariosto Ferrara.

Le venete, per cullare fondate speranze di salvezza, dovranno necessariamente alzare il loro standard di rendimento mentre che ambisce ad un piazzamento tra le prime sei deve sforzarsi di dare continuità alle belle prestazioni offerte di recente. A chiudere il quadro della settima giornata d’andata le sfide tra Jomi Salerno e Malo e Cassano Magnago e Cingoli.

IN DIRETTA – Eleven Sports trasmette in diretta tutte le partite della stagione 2020/21 di Serie A Beretta maschile e femminile. Non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento per seguire la propria squadra del cuore in Serie A Beretta. Sarà invece richiesta una registrazione al sito web www.elevensports.it , con possibilità di effettuare il login anche con il proprio account Facebook o Google.

Eleven Sports è disponibile anche con l’app per smartphone e tablet su iOs e Android, oltre che sulle smart TV sfruttando dispositivi come Chromecast, Android TV o Amazon Fire.

Data Ora Partita Arbitri 31 ottobre h 14:30 Alì-Best Espresso Mestrino – Ac Life Style Erice Prandi – Ambrosetti 31 ottobre h 18:00 Cassa Rurale Pontinia – Nuoro Limido – Donnini 31 ottobre h 18:15 Cassano Magnago – Santarelli Cingoli Nicolella – Potenza 31 ottobre h 19:00 Brixen Südtirol – Leno Regalia – Greco 31 ottobre h 20:00 Cellini Padova – Ariosto Ferrara Bassan – Bernardelle Rinviata – Jomi Salerno – Guerriere Malo –

In foto: Sarah Hilber, ala di Bressanone (credit: Reinhold Eheim)