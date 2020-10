Serie A Beretta femminile: il derby Oderzo – Mestrino match clou del week-end

Inutile nascondersi: l’ultima giornata della Serie A Beretta femminile ha lanciato segnali, lasciato strascichi, toccato corde emotive. Il riferimento a Mechanic System Oderzo e Jomi Salerno è chiaro, seppure in direzioni (e condizioni) diametralmente opposte. L’aspetto in comune è che entrambe saranno chiamate ad una verifica altamente probante nel turno in programma domani (sabato).

Doveroso partire dall’alto e quindi da Oderzo, che ha vinto lo scontro diretto sul campo delle campane. È il primo round, questo lo sanno entrambe le squadre, ma Cavallaro è anche consapevole che con una Arasay Duran così – 13 reti nel big match – sarà difficilissimo per tutti. Smaltita l’ebrezza del Pala Palumbo, le opitergine dovranno misurare le proprie ambizioni con un’altra veneta dal morale altissimo: l’Alì-Best Espresso Mestrino, che nel week-end scorso ha trovato, se possibile, gioie ancora maggiori passando il turno in European Cup.

Al contrario, settimana perciò complicata per Laura Avram in casa Salerno, dov’è stato evidentemente necessario rimettere insieme i pezzi, risollevare il morale, ricalibrare l’obiettivo e puntarlo sul prossimo ostacolo: la trasferta in casa dell’AC Life Style Erice, che dalla sua ha vinto le ultime due partite e si è lanciata con prepotenza per la lotta nelle zone alte della classifica.

Salerno ha perso lo scontro diretto, ma anche il secondo posto. Quest’ultimo ad opera del Brixen Sudtirol trascinato dal folletto Giada Babbo e del portiere azzurro Monika Prunster. Le altoatesine fanno visita all’Ariosto Ferrara: emiliane con tre punti all’attivo e soprattutto, all’ultima gara disputata, lo scalpo pregiato di Mestrino proprio in casa, proprio in quel Palaboschetto dove arriva ora Bressanone.

Le ultime prestazioni in crescendo, corredate da tre punti raccolti, sono il biglietto da visita della Cassa Rurale Pontinia, avversaria tra le mura di un Cassano Magnago che, dalla sua, ha raccolto due successi, esaltazione del mix tra tante semi-esordienti e l’esperienza di Cobianchi e Del Balzo.

Rinviata a data da destinarsi, in ultimo, la sfida tra Nuoro e Guerriere Malo a causa di accertata positività al Covid-19 nelle fila del club veneto.

Data Ora Partita Arbitri 24 ottobre h 17:00 Mechanic System Oderzo – Alì-Best Espresso Mestrino Zancanella – Testa 24 ottobre h 17:30 Ariosto Ferrara – Ssv Brixen Südtirol Onnis – Pepe 24 ottobre h 18:00 Cassa Rurale Pontinia – Cassano Magnago Anastasio – Zappaterreno 24 ottobre h 18:00 Santarelli Cingoli – Cellini Padova Alborino – Farinaceo 24 ottobre h 20:30 Ac Life Style Erice – Jomi Salerno Cosenza – Schiavone Rinviata – Nuoro – Guerriere Malo

Nella foto: Giorgia Di Pietro, terzino dell’Oderzo (credit: Mario Gherlenda)