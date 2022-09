Serie A Gold. Nella 5^ giornata Fasano incontra Pressano al PaLavis.

Prima trasferta trentina dell’anno per la Sidea Group Junior Fasano, che sabato, 1° ottobre, alle 18.30 sarà ospite del Pressano al PaLavis nella 5^ giornata della Serie A Gold.

Uguali i punti in classifica delle due contendenti, sei, frutto di tre successi ed una sconfitta nelle prime quattro uscite stagionali, con il dato della graduatoria che è solo uno degli ingredienti che rendono molto interessante la sfida. Tra gli aspetti in comune tra la società biancazzurra ed il team giallonero vi sono, inoltre, le numerose novità frutto del mercato estivo, con la rosa allenata da Alessandro Fusina che ha registrato gli arrivi del terzino destro svedese Nicklas Andreasson, del terzino sinistro argentino Juan Francisco Ceccardi, e delle ali Francesco e Nicola Rossi (quest’ultimo miglior realizzatore ad oggi con 26 reti). Sia la Junior che il Pressano puntano al bottino pieno anche per giungere a mente serena alla pausa di tre settimane in calendario, dopo il prossimo week-end, per gli impegni della nazionale, con il coach fasanese Vito Fovio, all’esordio ufficiale, che dichiara:<< Per noi questa gara è un bel banco di prova, perché in Trentino testeremo le nostre velleità, iniziando a capire cosa potrà dirci questo campionato. Stiamo lavorando bene insieme a Giuseppe Crastolla ed ho buone sensazioni, pur consapevole di quanto i nostri avversari, soprattutto davanti al proprio pubblico, siano una squadra ostica. Sarà importante in particolar modo migliorare sulla tenuta mentale nei 60’, aspetto a tratti dolente delle ultime partite, e ci siamo confrontati in settimana con la squadra anche su questo, pertanto sono fiducioso>>.

La partita del PaLavis, arbitrata dai sig.ri Alex Passeri e Stefano Rinaldi (commissario Giovanni Cropanise) sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale Eleven Sports.

Questo il quadro completo del 5° turno della Serie A Gold: Pressano-Sidea Group Junior Fasano, Campus Italia-Bressanone, Siracusa-Cassano Magnago, Carpi-Bolzano, Rubiera-Fondi, Conversano-Sassari, Romagna-Merano.

Questa invece la classifica dopo il recupero della 2^ giornata, disputato ieri, tra Bressanone e Rubiera (vinto per 29-21 dagli alto-atesini): Sassari*, Bressanone*, Bolzano, Pressano, Sidea Group Junior Fasano e Conversano 6, Merano e Cassano Magnago 5, Siracusa 4, Fondi e Campus Italia 1, Rubiera*, Romagna* e Carpi 0. *Una partita in meno (recuperi Romagna-Bressanone 6/10, Rubiera-Sassari 18/10).