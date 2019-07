Serie A1: Esordio casalingo in campionato contro Brixen per l’Ariosto Ferrara

La Figh ha reso noti i calendari per la stagione 2019-2020 della Serie A1 femminile. Ancora Brixen sul cammino della Pallamano Suncini Ariosto. Saranno infatti le altoatesine a far visita al “Pala Boschetto” alle ragazze di coach Carlos Britos nella prima giornata di campionato. Girone unico a 9 squadre e novità, rispetto all’anno scorso, rappresentate dai reintegri di Mestrino e Nuoro. Tricolore nelle mani della Jomi Salerno, sul tetto d’Italia per 7 volte e consecutivamente nelle ultime tre stagioni. Le altre squadre del massimo campionato proveranno a interrompere il dominio campano a partire dal 14 settembre, giorno in cui prenderà il via la stagione 2019/20. Andranno disputati 72 incontri, all’esito dei quali si arriverà al 14 marzo, chiusura della Regular Season. Le prime quattro classificate della prima fase accederanno ad una Poule Play-Off(andata\ritorno), dov’è prevista l’assegnazione di un bonus sulla base del piazzamento raggiunto (4, 2, 1 e 0 punti). Idem nella Poule Retrocessione, da disputare con la formula a orologio (5, 4, 3, 2 e 0 punti). La serie di finale Scudetto, racchiusa tra il 10 e il 19 maggio, si gioca al meglio delle tre partite. In Serie A1 Femminile saranno in totale 6 le regioni rappresentate: con due formazioni ciascuna Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, assieme poi a Trentino-Alto Adige, Campania e Sardegna.

Le date più importanti della stagione maschile:

Inizio di stagione: 14 settembre 2019

Fine girone di andata: 7 dicembre 2019

Fine Regular Season: 14 marzo 2020

Poule Play-Off: 4 – 25 aprile 2020

Poule Retrocessione: 4 aprile – 16 maggio 2020

Finale: 10, 17 e 19 maggio 2020

COPPA ITALIA

Il week-end del 21, 22 e 23 febbraio porterà con sé il grande evento delle finali di Coppa Italia maschile e femminile in unica sede. Accadrà per la prima volta e nel prestigioso teatro del Pala Estra di Siena. Qui si sfideranno le 8 qualificate della Serie A1 Maschile con la tradizionale formula della Final8 – quarti di finale, semifinali e finale –, alla quale, da quest’anno attraverso una Final4, si affiancheranno a partire dal pomeriggio di sabato le squadre della Serie A1 Femminile. La Coppa Italia maschile vedrà una prima fase – fissata per il 14 dicembre prossimo – alla quale accedono 12 squadre. Si tratta di un turno unico: in casa della migliore classificata sulla base della classifica della stagione 2018/19, si giocano 6 partite ad eliminazione diretta per avere altrettante squadre qualificate alla Final8. La Coppa Italia femminile, invece, si aprirà con un turno eliminatorio composto da tre gruppi che si disputano a concentramento nel week-end del 14/15 dicembre e composti sulla base della classifica al termine del girone di andata.

Nello specifico, la composizione:

Gruppo 1: 1^ classificata, 5^ classificata, 9 ^ classificata

Gruppo 2: 2^ classificata, 6^ classificata, 7^ classificata

Gruppo 3: 3^ classificata, 4^ classificata, 8^ classificata

Accedono alla Final4 le tre vincenti dei gironi e la migliore 2^ classificata.

CALENDARIO SERIE A1 2019-2020

1) Suncini Ariosto vs Brixen (14-9-19)

2) Jomi Salerno vs Suncini Ariosto (21-9-19)

3) Riposo (5-10-19)

4) Oderzo vs Suncini Ariosto (12-10-19)

5) Nuoro vs Suncini Ariosto (19-10-19)

6) Suncini Ariosto vs Leno (9-11-19)

7) Casalgrande vs Suncini Ariosto (16-11-19)

8) Suncini Ariosto vs Cassano Magnago (30-11-19)

9) Mestrino vs Suncini Ariosto (7-12-19)

10) Brixen vs Suncini Ariosto (11-01-20)

11) Suncini Ariosto vs Jomi Salerno (18-1-20)

12) Riposo (25-1-20)

13) Suncini Ariosto vs Oderzo (1-2-20)

14) Suncini Ariosto vs Nuoro (8-2-20)

15) Leno vs Suncini Ariosto (15-2-20)

16) Suncini Ariosto vs Casalgrande (29-2-20)

17) Cassano Magnago vs Suncini Ariosto (7-3-20)

18) Suncini Ariosto vs Mestrino (14-3-20)