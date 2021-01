Serie B Decò, recupero quarta giornata d’andata

Si ricomincia nel post feste con un recupero della quarta giornata del girone di andata del Campionato di Serie B Decò: il 10 gennaio alle ore 16:00 si giocherà il match New Handball Club Rosolini vs Il Giovinetto, valevole per la qualifica in Coppa Sicilia che si disputerà il 24 gennaio.

“Riprendiamo con la consapevolezza di dover affrontare ancora l’emergenza Covid e non posso che ringraziare le Società che nonostante le difficoltà portano avanti il Campionato. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta il nostro main sponsor Decò che ha deciso di appoggiare il progetto di questa stagione. Attendiamo la Coppa Sicilia che si disputerà questo mese e quest’anno più che una competizione sarà un momento di grande amicizia tra le squadre e che vinca lo sport e la fratellanza sportiva” la dichiarazione di Sandro Pagaria Presidente FIGH Sicilia.

L’ultima del girone di andata si svolgerà nel week end 16 e 17 gennaio così suddivisa:

Giorno 16 gennaio alle ore 17:00 l’Aretusa incontrerà il Leali Marsala e alle 19:00 il Girgenti scenderà in campo contro Il Giovinetto;

Giorno 17 gennaio alle ore 16:00 sarà la volta del Rosolini contro Agriblu Scicli e alle 17:00 Aetna Mascalucia contro la Pallamano Avola.

Per quanto riguarda la settima del girone di andata maggiori approfondimenti nei prossimi aggiornamenti invece il recupero sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook del comitato regionale e su Teletris canale 172 del dt e in differita su Telesud canale 118 del dt il mercoledì alle 15.15 e in replica a 00.30 e Globus Television sul canale 819 dt il giovedì alle ore 21.30.