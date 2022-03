TECNOCEM 85 A DUE PASSI DALLA SALVEZZA MATEMATICA: TRAVOLTA LA OGAN PESCARA

Arriva un altro meritato trionfo in casa per la Tecnocem 85 San Lazzaro, che sabato scorso ha vinto 37 a 25 contro la Ogan Pescara. I ragazzi allenati da coach Fabbri sono al momento imbattuti sul parquet del PalaYuri nel girone di ritorno, che sta regalando tante soddisfazioni. Mancano solo quattro punti alla salvezza matematica per la squadra giallonera, che ha esordito quest’anno in serie A2.

Una partita mai in discussione che ha visto da subito la formazione emiliana in vantaggio. Apre le danze Nepo Mula, dimostratosi fondamentale per l’attacco del San Lazzaro. La prima frazione di gioco viene completamente e tranquillamente gestita dalla Tecnocem 85, sostenuta per l’occasione da una tifoseria quasi da stadio. Buona prestazione della difesa guidata da capitan Toschi, autore di due reti. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 18 a 12.

Al rientro in campo i ragazzi gialloneri non hanno perso lucidità, anzi, dimostrano di poter alzare il ritmo di gioco: Pescara non riesce a tenere il passo e cede sotto i colpi dei veterani Argentin, Venturi e Mei, autori di 14 reti complessive. Determinanti le performance di Alberto Calistri e Luca Cimatti, che hanno messo a segno rispettivamente sette e quattro goal. Menzione d’onore alla prestazione tra i pali di Lorenzo Dall’Olio, che non si fa spiazzare dai sette metri e para un rigore dopo l’altro senza mancarne uno. Da segnalare anche il rientro in campo di Luca Cacciari a seguito di una lunga assenza causata da un serio infortunio al legamento crociato riportata a inizio campionato: per lui un goal accolto da una ovazione e un applauso prolungato che sa di “bentornato”.

Nel secondo tempo coach Fabbri schiera le giovani leve della Tecnocem 85, tra cui Tommaso Semprini e Alessandro Bozzoli, autori di due reti ciascuno, Gabriele Freo e Marco Dallari.

Questa domenica la formazione giallonera dovrà affrontare l’impegnativa trasferta a Follonica, con l’obiettivo di ribaltare il risultato della partita di andata che ha visto la compagine toscana vincere grazie ad una rete, particolarmente amara, all’ultimo secondo.

Tecnocem 85 San Lazzaro – Ogan Pescara 37-25 (18-12)