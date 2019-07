Th Alcamo ancora in A2 maschile

Th Alcamo inserita nel girone C del campionato nazionale di serie A2 di Pallamano maschile. Girone composto da dieci squadre , due formazioni di Benevento in Campania, due pugliesi Noci e Putignano entrambe in provincia di Bari e il Teramo unica formazione Abruzzese del girone. Th Alcamo che avrà nel girone altre quattro formazioni isolane, Cus Palermo, Mascalucia, Siracusa e Scicli. Previste 18 giornate, al termine della quali le prime due accederanno ai play off promozione, mentre l’ultima retrocedera in serie B. “Girone molto tosto, prevedo un campionato molto equilibrato” dice Benedetto Randes tecnico della Th Alcamo, ” ma il mio dubbio più forte è legato agli impianti dove allenarci, siamo praticamente ad Agosto e di tutti gli interventi promessi dal comune di Alcamo, non c’è traccia, Pala D’angelo che abbiamo più volte chiesto in concessione al comune chiuso, e degli interventi previsti nemmeno l’ombra, stesso discorso per il vecchio tensostatico di via Verga, doveva essere montato un nuovo telone con il ripristino del parquet. Tutto fermo. Nel nuovo Pala Verga, doveva essere sistemato parte del parquet, ma anche qui non è successo nulla. Lavori bloccati anche alla nuova Tensostruttura del Carella del progetto Cento Passi. Siamo molto preoccupati a fine Agosto dobbiamo iniziare la preparazione e ancora una volta più che concentrarci su i nostri avversari, dobbiamo pregare e sperare di avere spazi e orari per le nostre squadre nell’unico impianto a nostra disposizione, considerando anche le esigenze del nostro settore giovanile “, ha concluso Benedetto Randes. A giorni verrà diramato il calendario, con il campionato di A2 che per quanto riguarda il girone C, dovrebbe scattare, come nella passata stagione, considerato lo stesso numero di giornate, il primo sabato del prossimo mese di ottobre.