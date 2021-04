Th Alcamo in trasferta a Salerno nel campionato di serie A2 di pallamano

È una Th Alcamo in versione Under 19 quella che si presenta a Salerno per la 15a giornata del campionato di serie A2 di Pallamano.

Infatti la formazione Alcamese dovrà anche rinunciare ad Aleandro Fagone che ha subito un infortunio alla spalla sinistra nel corso del primo tempo nella partita con il Benevento che lo terrà fuori per alcune settimane.

L’ ennesimo episodio di una stagione sfortunata. Alcamo oltre a Fagone dovrà anche rinunciare nella trasferta in Campania al giovane Dattolo, Scire’ che scontera’ la sua terza ed ultima giornata di squalifica e Nicola Lipari ancora out come a Noci per motivi di lavoro.

Nonostante tutto la Th Alcamo parte alla volta di Salerno fiduciosa di giocare un buon match e nonostante le tante assenze di provare a ripetere il buon primo tempo contro il Noci.

” Mi aspetto una prova gagliarda dai miei ragazzi e senza timori reverenziali” dice Benedetto Randes, non è stata sin qui una stagione fortunata per noi, ma non dobbiamo cercare nessun Alibi’ contro il Salerno dobbiamo giocare a viso aperto e soprattutto i più giovani devono andare in campo tranquilli e determinati al cospetto di una squadra anch’essa giovane che può contare però sulla grande Esperienza di giocatori del calibro di Di Marcello e dello stesso De Luca se pur ancora giovane ha già maturato diverse stagioni a buoni livelli.

Sappiamo che sarà molto dura, ma abbiamo il dovere di mettere in campo tutta la nostra voglia di fare bene contro un avversario molto più forte di noi in questo momento “, ha concluso Benedetto Randes.

All’andata il 16 Gennaio scorso al nuovo Pala Verga fini’ 34=23 per la formazione campana.

Lanzara Salerno in classifica a quota 19 , secondo con due partite da recuperare è uscito sconfitto da Mascalucia Sabato scorso è in lotta con il Benevento per il secondo posto che porta ai play off promozione.

Si gioca Sabato 17 Aprile alle ore 18.30, arbitri De Marco e Carcea.