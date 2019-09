Trasferta in Toscana per la Pizzikotto Rubiera

Nella quarta giornata di andata del campionato i Serie A2 di pallamano maschile la Pizzikotto Rubiera scende in campo domenica e non come di consuetudine al sabato. La squadra rubierese in settimana si è ritrovata solitaria al comando della classifica dopo le decisioni del giudice sportivo che hanno dato partita persa a tavolino a Bologna United e Parma. Una situazione da sfruttare al massimo per la squadra di mister Agazzani che domenica appunto scende in campo a Colle Val d’Elsa, in Toscana, per affrontare la Poggibonsese che invece è ancora ferma al palo. Guai però sottovalutare l’avversario di turno: uno perchè le squadre toscane in casa propria sono sempre temibili (vedi l’esordio con la Fiorentina), due perchè troppe volte lo scorso anno, proprio in partite sulla carta abbordabili, Rubiera ha perso punti importanti. Buona notizia, il ritorno in squadra di Andrea Santilli, all’esordio stagionale. Ancora assente invece il portiere Salati. La partita Poggibonsese-Pizzikotto Rubiera sarà diretta dalla coppia Falcone-Donnangelo.

Così la 4^ Giornata in Serie A2/ Girone B – Sabato 28 settembre

Verdeazzurro Sassari-Camerano ore 18,30

Casalgrande-Bologna United ore 18,30

Parma-Romagna ore 19

2 Agosto Bologna-Cingoli ore 20

Tavarnelle-Fiorentina ore 21

Poggibonsese-Pizzikotto Rubiera domenica 29/9 ore 18

Chiaravalle-Ambra domenica 29/9 ore 18

Classifica

Pizzikotto Rubiera 6; 2 Agosto Bologna e Ambra 5; Cingoli, Bologna United, Parma, Romagna 4; Tavarnelle 3; Camerano e Fiorentina 2; Verdeazzurro Sassari 1; Casalgrande, Poggibonsese, Chiaravalle e Nuoro 0