Trofeo CONI, esperienza per le ragazze e i ragazzi di Pressano, Bondone e Fiemme Fassa. Ultimo posto per il team Trentino, ma tanto divertimento.

Tornano a casa con esperienza e tanto divertimento i dieci ragazzi che hanno rappresentato il Trentino alla fase nazionale del Trofeo CONI in Val di Chiana. Nel torneo finale di beach handball, disciplina scelta per il Trofeo CONI dalla FIGH, ha partecipato una delegazione trentina composta da 5 ragazzi della Pallamano Pressano, 3 ragazze della Pallamano FiemmeFassa e 2 ragazze della Pallamano Bondone. Una collaborazione vincente che ha portato il team Trentino a partecipare alle fasi nazionali. Guidati da Flavia Michelon e Lorenza Campese, i ragazzi del Trentino si sono difesi con grande orgoglio: solo la sfortuna ha fatto chiudere all’ultimo posto il girone eliminatorio, dopo una combattutissima partita contro la Lombardia (persa 2-1) è arrivata la sconfitta per 3-0 anche con la Toscana; solo il successo per 2-1 alla Sardegna ha fatto sorridere i ragazzi trentini, che però non hanno potuto evitare l’ultimo posto in classifica. Nella giornata di sabato 1 ottobre sono poi arrivate due belle vittorie finali, con il 3-0 alla Campania ed il 3-0 finale anche all’Abruzzo per il 13º posto assoluto. Un’esperienza di pregio che ha messo in mostra il potenziale maschile e femminile del movimento trentino, seppur sul campo poco amico della sabbia, e soprattutto lo spirito di collaborazione e di produttività delle società sul territorio, a cui si aggiungono Mori, Mezzocorona e Besenello sempre in piena attività per portare avanti la pallamano trentina.