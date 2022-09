Trofeo CONI. Pressano con Fiemme Fassa e Bondone.

Il Trentino della pallamano torna alla fase nazionale del Trofeo CONI. Da giovedì a sabato in Val di

Chiana, a Figline Valdarno (Firenze) andrà in scena la fase nazionale a cui parteciperanno 15

delegazioni, con 13 regioni rappresentate e due province autonome. Anche il Trentino farà la

propria parte nelle vesti della Pallamano Pressano Cassa di Trento, con la preziosa collaborazione

delle società Pallamano Bondone e Pallamano Fiemme e Fassa. La disciplina scelta dalla FIGH per

il Trofeo CONI 2022 è infatti il Beach Handball – la pallamano su spiaggia – Under 14 misto. Ogni

squadra è composta da 5 atleti maschi e 5 atlete femmine nati dal 2008 in poi. Per partecipare alle

fasi finali del Trofeo CONI, la società giallonera ha trovato supporto in altre due società che hanno

permesso di costituire la metà femminile della squadra. Si tratta della Pallamano Bondone, guidata

dalla storica figura della pallamano trentina e componente della Giunta CONI, Lorenza Campese, e

della Pallamano Fiemme e Fassa, sempre attiva fra Cavalese e zone limitrofe nel reclutare giovani

talenti sia al maschile che al femminile.

I due club hanno prestato esclusivamente per il Trofeo CONI alla Pallamano Pressano 5 atlete che

andranno a completare la squadra in giallonero. La squadra sarà guidata dalla coppia composta

da Flavia Michelon, allenatrice di lunga data nel settore giovanile giallonero, e Lorenza Campese.

La Pallamano Pressano, inserita in competizione sotto il nome di “Trentino”, affronterà il Girone

A assieme a Lombardia, Toscana e Sardegna, regioni che affronterà nella giornata di venerdì. Il

sabato toccherà poi alle gare per i piazzamenti dal 1º al 15º posto, con semifinali e finali che

decreteranno la posizione della squadra “Trentino” in veste Pressano.