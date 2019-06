U17 M, BUONA LA PRIMA PER IL PRESSANO

Comincia con una vittoria il cammino della Pallamano Pressano CR Lavis alle finali nazionali Under 17 in corso fra Cassano Magnago e Gallarate. Freschi reduci dalle finali Under 19, i gialloneri di Alain Fadanelli hanno colto una vittoria nella prima gara del girone eliminatorio a tre squadre. Vittime del team giallonero i Campioni del Veneto dell’US Torri, sconfitti col punteggio i 24-18 in una gara sempre condotta da parte di Fadanelli e compagni.

Finali Nazionali Under 17 2019 – Girone C Pressano – Torri 24-18 (p.t. 14-10) Pressano: Dabija, Fadanelli 7, Franceschi, Franceschini, Nones, Pavlovic 1, Pisoni 2, Puliè, Sontacchi 4, Stoppa, Tonon, Villotti 2, Walcher 8. All. Fadanelli Torri: Baesso, De Franceschi 1, Oliviero 2, Casarotto, Gasparini, Donadello, Medakovic 2, Lombardi, Balbo 7, Milella, Maistrello 4, Kovacevic 1, Raja, Dalle Palle, Segato, Gaspari 1. All. Havlicek È l’avvio di match a fare la differenza, con un break iniziale i 8-2 grazie ad un ottimo Pressano che spiana la strada verso la vittoria: da quel punto in avanti la gara è stata sempre equilibrata ed i gialloneri hanno mantenuto un vantaggio che oscilla fra le 4 e le 7 reti, portando a casa il successo. Nel pomeriggio la manifestazione si è fermata per assistere al match fra Italia e Russia maschile, valevole per le qualificazioni ad Euro2020 a cui ha preso parte anche il giallonero Andrea Argentin. Nella mattinata di oggi si chiuderà il quadro dei gironi eliminatori: Pressano dovrà infatti affrontare alle ore 9.00 i padroni di casa del Crenna che hanno a loro volta battuto Torri per 16-15. Uno scontro diretto che vale il prezioso primo posto nel girone: con la prima piazza ci si qualifica direttamente ai quarti di finale contro il valido Modena, mentre chi perderà l’incontro sarà costretto al secondo posto e dovrà dunque passare per un pericoloso spareggio di mezzogiorno contro Fondi. Servirà quindi la massima concentrazione per proseguire al meglio il percorso delle finali nazionali ed avanzare ulteriormente nella manifestazione. Arbitri: Limido-Calascibetta