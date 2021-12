VIKINGS SABATO IN TRASFERTA A PRESSANO

Nell’11^ giornata di andata del campionato di Serie A Beretta i Vikings Rubiera salgono in Trentino per affrontare il Pressano, quinto in classifica. La partita è in programma alle 20 a Lavis. I precedenti contro la compagine trentina sono solamente 2 e risalgono alla stagione 2006/07: in entrambi i casi vinse Rubiera.

Ma rispetto a quegli anni i valori e gli equilibri sono nettamente cambiati: Pressano si è consolidata al vertice del movimento, Rubiera invece è ripartita da zero e si riaffaccia solo ora in massima serie. Distanti gli obiettivi: Pressano vuole un posto nei PlayOff, i Vikings rincorrono unicamente una salvezza che sembra essere molto complicata, non solo per i valori tecnici ma anche e soprattutto per una incredibile dose di sfortuna che in questo avvio di stagione ha privato il tecnico Galluccio di pedine fondamentali e soprattutto ha ridimensionato non poco il morale della squadra che ora avrebbe bisogno di una partita importante per ritrovare energie mentali.

Vista l’emergenza continua sul fronte infortunati, il club si è mosso per allungare la rosa a disposizione di mister Galluccio.

Dopo l’inserimento in squadra di Enrico Giubbini (proveniente dalla compagine di serie A2 del club rubierese) nel match contro Trieste della scorsa settimana questa volta tocca a Matteo Cavina, mordanese classe 1992, vestire la casacca dei Vikings. Anche se lontano dalla miglior forma l’ex giocatore del Romagna dovrebbe garantire maggiore solidità in difesa.

La partita Pressano-Vikings Rubiera sarà diretta dalla coppia Merisi-Pepe e trasmessa in diretta sul portale Eleven Sports.