Youth League alle porte. Il Salumificio Riva Molteno Under 20 atteso dalle sfide con Palazzolo e Ferrarin.

Nel prossimo fine settimana (7-8-9 Ottobre) si giocherà il primo concentramento per la squadra del Salumificio Riva Molteno Under 20. Il torneo YouthLeague, sempre a livello nazionale, è diviso in quattro gruppi, composto da sei squadre ciascuna.

Il Salumificio Riva Molteno Under 20, è inserito nel girone A con le squadre della Lombardia del Leno, Cologne, Palazzolo, Ferrarin e Cassano.

Il format del campionato prevede le prime due fasi (7-8-9 0ttobre a Leno, 21-22-23 Dicembre a Cassano), dove si affronteranno tutte le squadre.

Per la terza fase invece si incroceranno i gironi A e B (l’altro raggruppamento è composto da Merano, Pressano, Mezzocorona, Belluno, Campus Italia e Ponte di Piave ) con le formazioni che si porteranno dietro i punti conquistati nelle prime due fasi disputate. Le prime quattro squadre classificate della terza fase, si qualificheranno alla fase finale nazionale a Chieti, che assegnerà lo scudetto di categoria nel giugno 2023.

Il programma della prima fase prevede che il Salumificio Riva Molteno venerdì 7 ottobre (ore 18.45) affronterà il Palazzolo mentre domenica la sfida sarà contro Ferrarin alle 11.15.